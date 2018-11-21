Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске поступают в продажу

Более сотни мастеров одного из самых зрелищных видов зимнего спорта примут участие в 111-ом чемпионате Европы по фигурному катанию в белорусской столице в январе 2019 года, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма РБ Александр Барауля.

Белорусские зрители и гости столицы смогут увидеть сильнейших фигуристов континента, включая мировых лидеров этого вида спорта. Кстати, практически все победители и призеры чемпионов Европы последних лет являются обладателями медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, в том числе золотых.

Все мероприятия чемпионата будут проходить на льду "Минск-Арена", где спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Торжественное открытие чемпионата, сообщил Барауля, состоится 23 января, а сами соревнования продлятся до 26 января. В Минске ожидают звезд первой величины: Алину Загитову, Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. Особо увлеченные этим видом спорта болельщики смогут посетить 21 и 22 января и официальные тренировки, а церемония закрытия европейского турнира состоится 27 января гала-концертом с участием призеров ЧЕ.

Председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева пояснила, что стоимость билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске составит от 5 до 50 белорусских рублей (от 150 до 1500 российских рублей). Она уточнила, что маркетинговая программа разрабатывается таким образом, чтобы реализовать как можно большее количество билетов на соревнования. "На данный момент продаются только абонементы, но вскоре поступят в продажу билеты и на отдельные виды программы. У нас самая дешевая билетная программа для таких крупных турниров по фигурному катанию", - подчеркнула Комлева.

По ее словам, более 200 волонтеров будет задействовано в проведении чемпионата. В подготовке и организации соревнований помогут как опытные добровольцы, так и юные фигуристы, которые получат возможность увидеть мастерство ведущих атлетов Европы.