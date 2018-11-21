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21.11.2018 17:50
Рубрика: Экономика

Праздник невиданной щедрости

Более половины россиян собираются участвовать в "черной пятнице"
Текст: Екатерина Ясакова
В конце этой рабочей недели нас поджидает "черная пятница" - вал реальных и мнимых скидок от самых разных магазинов.
Покупатели ждут скидок, как манны небесной. Но реальных, а не мнимых. Фото: Сергей Карпов / ТАСС Покупатели ждут скидок, как манны небесной. Но реальных, а не мнимых. Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Покупатели ждут скидок, как манны небесной. Но реальных, а не мнимых. Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Самые большие скидки, если верить розничным сетям, коснутся одежды и аксессуаров. Так, на модели из прошлогодних коллекций скидки могут доходить до 90 процентов. В бытовой технике и электронике такой щедрости ждать не стоит, особенно на популярные бренды. 

"Мы, конечно, все хотели бы видеть скидки на айфоны или самсунги до 50 процентов, но такого не бывает, просто потому что это низкомаржинальные товары и ретейлеры не могут продавать в минус. Но купить микроволновку или чайник менее известных брендов с такой скидкой вполне реально", - пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Большинство не доверяет таким акциям: ничто не мешает продавцу просто нарисовать скидку. Обман легко обнаружить по ценам на товар в интернет-агрегаторах

Традиционно именно на электронику ожидается высокий спрос. Здесь лидируют смартфоны. Кроме того, в этом сезоне будут популярны товары для дома (особенно бытовая техника и кухонные гаджеты), а также раздел "красота и здоровье", в которой лидируют декоративная косметика и средства по уходу, отметил генеральный директор eBay в России Илья Кретов.

Фото: РИА Новости
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Кстати, в прошлом году во время глобальной распродажи большой интерес покупатели проявляли к цифровым товарам и услугам - например, к подпискам на онлайн-кинотеатр.

"Черная пятница" считается началом подготовки к Новому году - люди пользуются возможностью заблаговременно купить подарки по низким ценам. В это время растет спрос на крупную домашнюю технику. Многие спешат заменить дома холодильники или телевизоры. В ходе "черной пятницы" рост продаж может составить порядка 50 процентов относительно обычных дней осени, заключили в группе "М.Видео - Эльдорадо".

Опрос Black Friday Global показал, что половина жителей России собирается в этом году участвовать в глобальной распродаже, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. При этом 26 процентов планирует заказывать товары в интернете, 17 процентов - покупать в торговых центрах, 57 процентов - покупать и онлайн, и офлайн. 

Вместе с тем исследование аналитического центра "1C-Битрикс" показало, что 75 процентов россиян не верят, что российские ретейлеры будут давать настоящие скидки на свои товары во время "черной пятницы", 60 процентов вообще не планируют покупки в этот момент, 62 процента никогда и не делали их в "черную пятницу".

Фото: Олеся Курпяева
Торговые сети сделают скидки на товары со знаком качества

Покупатели не верят даже в широко раскрученные маркетинговые акции неспроста. Ничто не мешает продавцу "нарисовать" скидку, однако благодаря интернет-агрегаторам можно быстро распознать обман, если магазин предлагает ту же цену, что и сотня других, хотя красная цена вопиет о щедрой скидке. 

В Америке сразу после "черной пятницы" наступает "киберпонедельник" - день, который дает старт сезона распродаж между Днем благодарения и Рождеством. "Киберпонедельник" был придуман специально для офисных работников, которые после распродаж в "черную пятницу" возвращаются в свои офисы и продолжают делать покупки со своих служебных компьютеров. Традиция приживается и у нас.

"Так сложилось, что "черная пятница" предшествует открытию рождественских ярмарок. Покупатель позволяет себе то, что раньше не мог позволить, предчувствуя большой праздник. Ретейлеры знают этот паттерн и поддерживают его скидками, - отметил консультант поведенческого маркетинга Арсен Даллакян. - При этом теперь "киберпонедельники" проходят по 3-5 раз в году в разные даты. Поэтому уникальность акции "Черная пятница" может уменьшиться в ближайшее время".

Фото: Photoxpress
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Выручка за день в онлайн-торговле в "черную пятницу" вырастет в 2-3 раза и составит около 9 миллиардов рублей. Вместе с традиционной розницей выручка достигнет 52 миллиардов, на 57 процентов больше, чем в прошлом году, прогнозируют в АКИТ. Так, один только интернет-магазин Wildberries в период с 20 по 27 ноября планирует обработать около 2,5-3 миллионов заказов и продать свыше 10 миллионов товаров на 12 миллиардов рублей.

Экономика Товары и цены
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