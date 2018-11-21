Новости

В Уфе женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку 09:42
Жительница Иркутска отдала мошенникам миллион ради встречи с актером 09:40
2,5 млн пассажиров в Москве ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi 09:39
Проседание Крымского моста назвали мифом 09:31
Во Владивостоке произошел пожар в строящемся жилом комплексе 09:30
ЦБ оценил темпы использования нацвалют в расчетах между РФ и Китаем 09:27
В Москве можно будет бесплатно привить питомца от бешенства 09:25
Семь человек пострадали в ДТП с автобусами в Иванове 09:23
В Красноярске осудили двух исламистских экстремистов 09:15
В России стартовало производство обновленной Mazda 6 09:14
Арестованный из-за российских санкций сухогруз покинул Украину 08:54
Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы 08:31
Туроператор "Матрешка" уйдет с рынка 08:11
Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей 07:58
В Японии прошли учения по оповещению о ракетной угрозе 07:47
В Комсомольске мать и дочь едва не погибли из-за сушки для ногтей 07:29
В Хабаровске осудили убийц владельца ритуального агентства 07:22
Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек 07:16
Названы страны с самым высоким риском смерти из-за катаклизмов 07:16
Власти мексиканского штата попросили задержать потоки мигрантов 06:35
США вновь обвинили Китай в промышленном шпионаже 06:30
МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение 06:21
В Якутии за запутавшегося в проводах лося наказали пермских связистов 06:04
В ООН решительно осудили теракт в Афганистане 06:01
На Камчатке женщина с ножом напала на жадного мужа 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
21.11.2018 09:27
Рубрика: Экономика

ЦБ оценил темпы использования нацвалют в расчетах между РФ и Китаем

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Темпы роста объемов использования национальных валют в расчетах между Россией и Китаем не соответствуют потенциалу двусторонней торговли. Об этом высказалось представительство Центробанка России (ЦБ РФ) в Пекине, упомянув, что "существующая инфраструктура" не позволяет в полной мере обеспечивать потребности бизнеса России и Китая.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
ЦБ РФ прокомментировал проблемы с китайскими банками

При этом, нельзя не отметить позитивные стороны вопроса. По данным регулятора, по состоянию на 1 июля, 57 российских банков имели счета в кредитных организациях Китая, а число китайских банков, имеющих счета в кредитных организациях России, достигло 27. Кроме того, объем расчетов в нацвалютах России и Китая в III квартале увеличился на 105 процентов. Доля расчетов в рублях и юанях в торговле за 2017 год возросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. Прогнозируется дальнейший рост использования нацвалют.

Однако темпы этого роста пока оставляют желать лучшего.

"Несмотря на растущий интерес к применению национальных валют, очевидно, что темпы использования их в расчетах не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений, - цитирует ТАСС заявление главы представительства ЦБ РФ в Пекине Владимира Данилова на конференции "Российский рынок капитала", которая состоялась в столице КНР. В частности, высоким темпам роста использования нацвалют препятствует влияние санкций США, которые китайские банки неизменно учитывают в работе с российскими компаниями.

Экономика ВЭД Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом"
Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево
Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп
Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек