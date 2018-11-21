ЦБ оценил темпы использования нацвалют в расчетах между РФ и Китаем

Темпы роста объемов использования национальных валют в расчетах между Россией и Китаем не соответствуют потенциалу двусторонней торговли. Об этом высказалось представительство Центробанка России (ЦБ РФ) в Пекине, упомянув, что "существующая инфраструктура" не позволяет в полной мере обеспечивать потребности бизнеса России и Китая.

При этом, нельзя не отметить позитивные стороны вопроса. По данным регулятора, по состоянию на 1 июля, 57 российских банков имели счета в кредитных организациях Китая, а число китайских банков, имеющих счета в кредитных организациях России, достигло 27. Кроме того, объем расчетов в нацвалютах России и Китая в III квартале увеличился на 105 процентов. Доля расчетов в рублях и юанях в торговле за 2017 год возросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. Прогнозируется дальнейший рост использования нацвалют.

Однако темпы этого роста пока оставляют желать лучшего.

"Несмотря на растущий интерес к применению национальных валют, очевидно, что темпы использования их в расчетах не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений, - цитирует ТАСС заявление главы представительства ЦБ РФ в Пекине Владимира Данилова на конференции "Российский рынок капитала", которая состоялась в столице КНР. В частности, высоким темпам роста использования нацвалют препятствует влияние санкций США, которые китайские банки неизменно учитывают в работе с российскими компаниями.