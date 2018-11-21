Первый в истории розыгрыш Лиги наций практически завершен. Четырем командам летом следующего года еще предстоит разыграть собственно трофей. Всем остальным пора подводить итоги и готовиться к следующему важному событию, отбору на Евро-2020.

То, что создать такой турнир было отличной идеей, стало понятно сразу же. Вместо унылых товарищеских матчей, которые зачастую неинтересны не то что зрителям, а и самим их участникам, мы получили насыщенную качественным футболом осень. Чего стоит хотя бы игра Швейцария - Бельгия, в которой "красные дьяволы" вели 2:0, а в итоге были разгромлены 2:5 и упустили первое место.

Свою порцию ярких эмоций получили и "малыши", которые обычно выступают в роли поставщиков очков. Даже сборная Гибралтара познала вкус победы, причем дважды. Традиционно безнадежная Андорра четыре раза сыграла вничью, три очка набрала в таблице Мальта. Битвы футбольных "карликов", конечно, зрелище специфическое, но и у них есть своя аудитория. И именно благодаря Лиге наций равные сыграли с равными, причем с запредельной мотивацией.

Новый турнир УЕФА показал еще и интересную тенденцию. Чемпионат мира в России стал триумфом европейских команд - только представители Старого Света смогли добраться этим летом до полуфинала. При этом ни один из призеров ЧМ-2018 не смог осенью подтвердить свой уровень и выиграть группу, а финалисты хорваты так и вовсе вылетели в низший дивизион. Эти сенсации говорят о выравнивании команд. Сильных сборных сейчас гораздо больше, чем мест на пьедестале. Вторая тенденция - все очень быстро меняется. Тот же статус чемпионов мира показывает, что команда была сильнейшей в конкретный момент. Но это совершенно не означает, что теперь она может спокойно царствовать несколько лет подряд.

По итогам Лиги наций 24 сборные из 55 поменяли "прописку". И в следующем розыгрыше, который состоится осенью 2020-го после чемпионата Европы, они выступят либо в более сильных, либо в менее статусных дивизионах. Ротация сумасшедшая, и она делает турнир еще более интересным и непредсказуемым.

По итогам розыгрыша 24 сборные из 55 поменяли "прописку" и в следующем розыгрыше выступят в других дивизионах. Ротация сумасшедшая

Сборная России по итогам первого розыгрыша осталась "при своих". Повышение в классе в последний момент не состоялось, хотя команда Черчесова была к нему очень близка. По этому поводу, конечно, можно расстраиваться. Тем более что год у нашей сборной получился фантастический - не получилась только последняя точка. Но, положа руку на сердце, результат скорее закономерный. Россияне финишировали с семью очками, то есть вровень с такими же четвертьфиналистами чемпионата мира шведами. Уступили им лишь по дополнительным показателям, зато уверенно одолели крепкую Турцию. То есть сыграли ровно в свою силу. Даже шикарное выступление на домашнем ЧМ не отменяет того, что российский футбол в Европе все-таки не на первых ролях. Он где-то рядом, на подходе, то есть как раз в Лиге В. Кстати, в ней же теперь оказались Германия, Хорватия, Польша - неплохая компания, с которой наши футболисты могут оказаться через два года в одной группе.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Илья Зубко

Евро-2020

По итогам Лиги наций определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Сама церемония состоится 2 декабря в Дублине. Российская сборная оказалась во второй корзине, где также команды Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии. То есть с ними наши футболисты в квалификации точно не встретятся.

Напомним, что Евро-2020 года пройдет по всему континенту в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Решающие матчи состоятся в Лондоне. При жеребьевке 55 сборных разобьют на 10 групп. По две лучшие команды из каждой выйдут в финальную стадию. Четыре оставшиеся места дополнительно разыграют на основании результатов Лиги наций.

Полностью состав корзин выглядит так:

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.