Чем жильцам грозит просрочка по коммунальным платежам

Год от года коммунальные платежи растут, и 2019-й не будет исключением. Правительство уже утвердило двухэтапную индексацию тарифов на ЖКУ: с 1 января - на 1,7 процента, с 1 июля - еще на 2,4 процента. Но это средняя по стране цифра - в региональном разрезе все отличается.

Год от года коммунальные платежи растут, и 2019-й не будет исключением. Правительство уже утвердило двухэтапную индексацию тарифов на ЖКУ: с 1 января - на 1,7 процента, с 1 июля - еще на 2,4 процента. Но это средняя по стране цифра - в региональном разрезе все отличается.

В январе рост будет ограничен 1,7 процента по всей стране, и здесь исключений не будет, а вот во второй половине следующего года максимальный рост платы во многих регионах будет превышать установленный средний показатель 2,4 процента. Сильнее всего "коммуналка" подорожает в Москве (на 4,8 процента), Санкт-Петербурге (на 4,5 процента), Кабардино-Балкарии, Чечне (по четыре процента) и Дагестане (на 3,8 процента). При этом граждане около половины регионов будут платить примерно на два процента больше, чем в среднем по стране.

Растущие задолженности в ЖКХ заставляют поставщиков услуг более плотно работать над взысканием долгов. А ведь если не оплачивать коммунальные услуги, то можно попасть в кабалу, сопоставимую с кредитной. Бывает, что вы и не виноваты в том, что нет денег на "коммуналку", и в таких случаях важно знать свои права - например, на субсидии и льготы, а также не запускать долги. Если они у вас есть, не прячьте голову в песок, а договаривайтесь с управляющей компанией, ТСЖ и поставщиками ресурсов.

В скором времени в законодательстве ожидаются изменения, которые позволят получать субсидии на оплату ЖКУ даже при наличии долгов, рассказала "РГ" эксперт проекта Минфина России по финграмотности и развитию финансового образования, гендиректор Центра анализа социально-экономической политики Ольга Дайнеко. При этом некоторые управляющие компании и ТСЖ готовы идти навстречу должникам уже сейчас - реструктурировать их обязательства, списывая часть штрафов и пени.

Вскоре получить субсидию на оплату ЖКУ позволят даже при наличии долга

Грядущий рост тарифов на ЖКУ, по мнению эксперта, может спровоцировать рост числа должников. В этом случае не исключено, что государство может разработать новые механизмы взыскания долгов, в том числе с участием коллекторов, считает эксперт, но пока изменения в законодательстве и возможность привлекать коллекторов только обсуждаются - беспокоиться не о чем.

Халатное отношение к оплате коммунальных услуг зачастую связано не только с недостатком денег, но и с низким уровнем финансовой грамотности. "Это происходит не только из-за низких доходов населения и нерационального потребления коммунальных услуг, но и из-за неграмотности плательщиков, отсутствия должного внимания к расчетам, нежелания взаимодействовать с ТСЖ и УК, собирать документы для субсидий", - посетовала Ольга Дайнеко.

Чем опасны долги за "коммуналку"

Основная обязанность жильцов - это своевременное погашение платежей за пользование коммунальными услугами. Жильцы и собственники обязаны погашать платеж каждый месяц до 10-го числа. Если у потребителя образуется задолженность, то коммунальная служба вправе приостановить предоставление услуги. Задолженность возникает в том случае, если жилец не платит за коммунальные услуги на протяжении трех месяцев.

Представители коммунальных служб также вправе обратиться в суд для взыскания долга. Сначала неплательщика уведомляют об образовавшейся задолженности лично или письменно и предлагают оплатить ее добровольно в течение 30 дней либо заключить соглашение о погашении долга. В случае отказа или неуплаты готовится пакет документов и направляется в суд. При этом сумма к оплате может значительно возрасти, поскольку в нее войдет не только сам долг и пени за весь период просрочки, но и судебные затраты.

Что делать, если долг появился

Как правило, должнику предлагается единовременно оплатить всю сумму либо заключить соглашение о реструктуризации долга. Обычно оно заключается на полгода либо на более длительный срок при наличии серьезных причин - например, тяжелого финансового положения. Такое соглашение позволяет выплачивать не сразу всю сумму долга, а равными долями в течение определенного времени. Следует помнить, что подобный договор можно заключить во внесудебном порядке.

Если после вступления в законную силу решения суда неплательщик продолжает накапливать долг, не выполняет требования соглашения о реструктуризации, а взыскать судебным приставам с должника нечего, ситуация в редких случаях может закончиться выселением должника. Применение этой меры возможно, если она была выделена в отдельное требование искового заявления представителей коммунальной службы.

Кто имеет право на адресную помощь

Субсидии выделяются малообеспеченным гражданам, чтобы помочь им выйти из трудной жизненной ситуации, и выплачиваются из регионального бюджета. Правом на их получение обладают россияне, у которых размер среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума или оплата коммунальных услуг значительно превышает определенный процент от семейного бюджета. Критерии малообеспеченности рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума, индексируемого ежеквартально, и региональных стандартов.

Другой вид государственной поддержки - компенсация расходов на услуги ЖКХ. Это отдельный вид адресной денежной помощи, размер которой для каждого льготника рассчитывается ежемесячно и индивидуально исходя из занимаемой площади, объемов потребления и начисленной платы за коммунальные услуги.

Как и в случае субсидии, размер "скидки" не может превышать фактических расходов. Она дается только на одно выбранное гражданином жилое помещение по временной или постоянной регистрации. Так, например, по федеральному законодательству компенсация в размере полной платы за общую площадь жилого помещения и от стоимости коммунальных услуг полагается Героям СССР, Героям России, кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы.

Как снизить расходы на коммунальные платежи

При оптимизации расходов на ЖКУ очень важно думать об экономном использовании света и воды, в том числе за счет использования современной сантехники, бытовой техники и осветительных приборов, однако экономии на расходах можно достигнуть не только за счет снижения потребления услуг. Можно уменьшить число зарегистрированных в квартире людей (если кто-то в ней прописан, но не проживает), установить приборы учета, отказаться от некоторых услуг (радиоточки, телеантенны или стационарного телефона), проверить правильность начисления платы (вдруг ваш ЖСК не учитывает положенные вам льготы) и потребовать сделать перерасчет некачественно предоставленной услуги.

"Если вы сразу задумываетесь об экономии на квартплате, то решить этот вопрос можно на стадии приобретения жилья. Стоимость услуг ЖКХ отличается в зависимости от типа дома, срока его эксплуатации, расположения дома, организации системы отопления, наличия дополнительной охраны, видеонаблюдения и прочих факторов. Например, в старых малоэтажных зданиях отсутствуют лифт и мусоропровод, что сразу снижает расходы на коммунальные услуги. Таким образом, с точки зрения уменьшения расходов на коммунальные платежи выгоднее всего проживать в частном доме, так как вы сами полностью управляете своими расходами", - сообщает портал "Жилфин" (проект по просвещению и защите прав потребителей финансовых услуг в жилищном секторе, работает в рамках проекта минфина).

Если вы не платите за квартиру, то с вас спишут деньги по приказу суда. Фото: Сергей Михеев

Куда обращаться для решения проблем

Первый и самый очевидный вариант - это управляющая компания. Там проверят правильность начисления квартплаты. Если ее ответы не устраивают жильца, то далее можно обратиться в надзорные органы. Если подозреваете обман с расчетом, то обращаться стоит в Госжилинспекцию, а если речь о качестве оказываемых услуг или их непредоставлении, то поможет Роспотребнадзор.

Последняя инстанция - это суд, где жилец может обжаловать любые действия коммунальных предприятий, но доказывать, что кто-то не прав, придется истцу, то есть вам. Будьте готовы к бюрократической волоките и, возможно, даже найму юриста.