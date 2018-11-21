Черную икру будут маркировать

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий для введения маркировки продукции из особо ценных пород водных биологических ресурсов.

Речь идет об осетровых породах (особо ценный вид) и лососевых (просто ценный) и других. В начале процедура по маркировке этой продукции будет носить экспериментальный характер. В скором времени начнет тестироваться добровольная маркировка икры и продукции из осетровых рыб. Маркировать планируется и мясо осетровых рыб.

В тестовом проекте будут участвовать предприятия Союза осетроводов, а также Минпромторг, "Ростех" и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ). Этот оператор маркировки уже работает на рынке шуб, лекарств и табака.