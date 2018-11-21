Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек

В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары. Число жертв пожара "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата возросло с 79 до 81 человека.

Общее число погибших в Калифорнии от стихии достигло 84 человек. Их личности устанавливают при помощи анализа ДНК, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа заявил, что число пропавших без вести сократилось до 699 человек. Ранее в списках было около тысячи пропавших.

По последним данным, площадь пожара "Кэмп", который был признан самым разрушительным в истории штата, превышает 500 квадратных километров. Его удалось локализовать на 65%.

Огонь уничтожил свыше 12 тысяч строений, включая более 10 тысяч домов местных жителей. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. По словам президента США Дональда Трампа, такие тяжелые последствия лесных пожаров никто не мог спрогнозировать.