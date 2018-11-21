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21.11.2018 17:47
Рубрика: Власть

Нехорошая купюра

Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Текст: Арина Попова
В последнее время резко участились случаи выявления фальшивых денежных знаков достоинством в 5000 рублей. Как же себя вести, если в супермаркете кассир положил поданную вами банкноту в машинку для проверки и изменился в лице: "Не проходит!" Берите себя в руки и четко придерживайтесь следующей схемы.
Банкоматы не спасут от фальшивок - мошенники обходят защиту. Фото: Сергей Михеев/ РГ Банкоматы не спасут от фальшивок - мошенники обходят защиту. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Банкоматы не спасут от фальшивок - мошенники обходят защиту. Фото: Сергей Михеев/ РГ

1. Подозрительную купюру попросите вернуть, подделку еще надо подтвердить. Не позволяйте унести ее якобы для проверки, на то право есть только у банков. Могут обмануть, поменять банкноты и вам вернуть действительно фальшивую. За продукты тем не менее придется расплатиться.

2. Спешите сразу в банк. Если купюру там посчитают сомнительной, то составят об этом справку: впишут реквизиты дензнака, номинал, год изготовления. Выдадут ее вам взамен денег. Саму банкноту отправят на экспертизу. В течение 5 рабочих дней, вы обоснованно тревожитесь о ее судьбе. Затем вам сообщают вердикт - банкнота признана подлинной, тогда деньги возвращаются в ваш кошелек. Оказалась фальшивой - ее уничтожают.

Фото: Photoxpress
В России ужесточат наказание за фальшивые документы

3. Если в банке сразу определят фальшивку, на ней поставят оттиск "В обмене отказано" или "Подделка", наименование банка, дату, ФИО работника, подпись. Уведомят об этом полицию. Составят протокол изъятия купюры. Его надо изучить - номер денежного знака должен совпадать. Затем банкноту у вас изымут, а взамен ничего не дадут. Обидно, но по закону. Можно подать в суд, если знаете, от кого получили неблагонадежную банкноту.

За то, что на руках случайно оказались фальшивые деньги, никто наказывать вас не имеет права. Факт умысла расплаты фальшивкой, а тем более преступную деятельность нужно доказать. Расплата за изготовление суровая - от 5 до 8 лет лишения свободы. Прецедент, когда осудили, а затем оправдали человека, расплатившегося подделкой, уже был. Теперь судьи подходят к таким делам придирчиво. Не подделываете - не тревожьтесь.

Заподозрив в банкноте дурное самостоятельно, не несите ее на рынок. Так вы точно копируете действия преступников.

Проверяйте деньги, вооружившись лупой. На хорошей купюре должны быть: монумент Муравьева-Амурского и вид через реку Амур, крохотные графические объекты (берег реки), серая защитная нить, микроотверстия на гербе, водяные знаки (число 5000 и отпечаток портрета Муравьева), рельеф слева от цифр 5000 и справа от надписей "Билет банка России" и "Пять тысяч рублей".

Кстати

По информации Банка России традиционно в рейтинге фальшивок лидирует купюра достоинством 5000 рублей, на втором месте - 1000 рублей, поддельные 500-рублевые - на третьем.

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