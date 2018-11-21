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Де Ниро опять расстался с женой

Новости
    21.11.2018, 12:07
Текст:   Олег Усков

Роберт Де Ниро, американский "оскаровский" актер, режиссер и продюсер - один из самых уважаемых и именитых в своем поколении, расстается с женой, актрисой Грейс Хайтауэр - после двадцати с лишним лет отношений.

Об этом эксклюзивно сообщает Page Six со ссылкой на близкий к артистам источник.

По полученным ресурсом сведениям, пара уже некоторое время не вместе - и они вот-вот объявят об этом официально, "в ближайшие недели". 

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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Другой источник уточнил, что разрыв произошел в конце лета. И это подтверждено тем фактом, что в последние месяцы Де Ниро посещает светские мероприятия без супруги.

Комментариев сторон пока нет.

Де Ниро и Хайтауэр поженились в 1997 году, через два года подав на развод - по инициативе Роберта. Но через пять лет опять поженились. На повторной церемонии присутствовали Мартин Скорсезе, Мерил Стрип и соратник Де Ниро по "Знакомству с Факерами" Бен Стиллер.

У супругов двое детей - Эллиот Де Ниро и Хелен Грейс Де Ниро.

До Хайтауэр актер был женат на актрисе и певице Дайэнн Абботт, с которой снялся в "Таксисте".

Ранее сообщалось, что опять поженились восьмидесятилетняя Федосеева-Шушкина и 71-летний Бари Алибасов.

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