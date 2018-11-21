Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп

Демократы в Палате представителей США намерены инициировать расследование по факту использования дочерью американского президента и его советником Иванкой Трамп личной почты для служебной переписки.

Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на представителя комитета по надзору нижней палаты Конгресса. По его словам, в комитете "хотят узнать, действовала ли Иванка в соответствии с законодательством" используя свою почту для обсуждения правительственных вопросов.

Подробности возможного расследования пока не сообщаются, пишет ТАСС. Известно лишь, что это может произойти во второй половине января, когда к работе приступит новый состав палаты представителей.

О том, что дочь президента США Дональда Трампа использовала личную почту при работе в Белом доме, стало известно в понедельник. Юрисконсульт Иванки уже заявил, что она действительно использовала свою почту для обмена служебными письмами, однако это происходило не систематически и лишь до тех пор, пока ей не сообщили о действующем регламенте, кроме того, никакой секретной информации не передавалось.

История с Иванкой Трамп вызывает особый интерес в США, поскольку именно скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных "козырей" Трампа в предвыборной гонке в 2016 году, который, по мнению наблюдателей, позволил ему в конечном итоге обойти Клинтон.

Между тем, сам глава Белого дома призвал не сравнивать историю с его дочерью Иванкой со скандалом вокруг Клинтон. Трамп пояснил, что письма его дочери не содержали секретной информации, в отличие от тех, которыми обменивалась Клинтон. "И они не были удалены, в отличие от Хиллари Клинтон, которая стерла 33 тысячи писем".

Американский лидер отметил, что он лично просмотрел все письма Иванки, которые находятся в президентском архиве. Трамп также заверил, что "Иванка сможет за себя постоять".