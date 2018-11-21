Девушку-подростка продали в рабство на Facebook

16-летняя девушка из Южного Судана была продана в жены с помощью Facebook. Это вызвало опасение у экспертов, что сайт стал "новейшим рабовладельческим рынком".

Как сообщает News Vice, предприниматель из Южного Судана "приобрел" себе невесту в ходе аукциона на Facebook. На покупку девушки претендовали еще четыре мужчины. По результатам сделки отец невесты получил за свою дочь три автомобиля, 10 тысяч долларов и 530 коров. Местные СМИ назвали пострадавшую Ньялон Нгонг Дэн Джаланг "самой дорогой невестой в Африке".

Брак с детьми в Южном Судане запрещен законом, но такие случаи все равно широко распространены в стране. Представители Facebook заявили, что узнали о произошедшем только спустя три дня после того, как девушка была насильно отдана замуж, и через две недели после того, как семья объявила о проведении онлайн-аукциона.

"Это варварское использование технологий напоминает рабовладельческие рынки. То, что девушка может быть продана в крупнейшей в мире социальной сети - это просто за гранью нормального", - сказал Джордж Отим, представитель международной организации Plan International, занимающейся защитой прав детей.

Активисты обеспокоены несвоевременным ответом Facebook. "Мы считаем, что Facebook должен иметь более эффективные алгоритмы для выявления таких постов". Представители компании никак не ответили на вопрос о том, какие меры будут предприняты для того, чтобы подобные инциденты не повторились.