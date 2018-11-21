Додон предложил принять декларацию о стратегическом партнерстве с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон выступил на пленарном заседании Госдумы и пообщался с ее председателем Вячеславом Володиным. В своем выступлении молдавский лидер предложил в ближайшее время подписать с Россией декларацию о стратегическом партнерстве.

Кроме того, он предложил парламентариям создать совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера.

Додон подчеркнул, что Россия "была, есть и будет стратегическим партнером" Молдавии.

Он назвал Россию мировой державой, которая оказывает существенное влияние на общемировые процессы в сфере глобальной безопасности и формирования многополярного мира.

"В этом контексте мы считаем, что сможем объединить усилия для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы существованию молдавского государства", - уверен Додон.

Он также предложил провести в 2020 году международную конференцию высокого уровня по Молдавии, где важную роль будет играть Россия. Проведение такого мероприятия, по его оценке, могло бы внести весомый вклад в укрепление европейской безопасности.

Президент Молдавии, кроме того, пообещал защищать статус русского языка. По его словам, им владеет почти все население страны. При этом более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком.

Заявление актуально в связи с тем, что либеральная партия республики ранее предложила отказаться от применения русского в парламенте, а лицам, не владеющим государственным языком, запретить баллотироваться на выборах в законодательный орган.

Состоялась также отдельная встреча Додона и Володина. Спикер ГД призвал к укреплению межпарламентских связей. По его словам, руководство и профильные комитеты парламента Молдавии не выстраивают диалог с российскими коллегами. Он подчеркнул, что доверие основывается именно на диалоге, а также выступил за взаимодействие парламентов России и Молдавии по вопросам, которые касаются развития отношений двух стран.

По мнению главы нижней палаты, необходимо законодательное обеспечение развития экономических отношений. "Но, увы, этого партнерства мы пока не видим со стороны парламента республики Молдова", - сказал Володин.

Среди прочего он предложил продумать формы взаимодействия Госдумы с Партией социалистов Молдавии, (партия поддерживающая Додона).

Президент Молдавии, в свою очередь, выразил надежду, что парламентские выборы 24 февраля 2019 года могут существенно поменять ситуацию в республике.

"Это двоевластие, которое сформировалось в Молдавии после президентских выборов 2016 года, должно закончиться", - сказал Додон. И в результате будет сформировано правящее большинство и правительство, которые наладят такое сотрудничество, о котором, в частности, говорил Володин.

Сейчас в республике "есть президент, которому доверяет большинство граждан, есть парламент и правительство, которые контролируются партией, которой не доверяет большинство, и они пытаются навязывать свою повестку, с которой не согласны граждане Молдавии".

"Я уверен, что вызовы непростые, но мы обязаны через это все пройти ради братских отношений, которые мы строили веками", - сказал лидер республики.