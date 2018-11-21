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21.11.2018 04:03
Рубрика: Спорт

Дзюба: Сборной не хватило креатива

Текст: Илья Соболев (Стокгольм)

После гостевого поражения от шведов (0:2) в Лиге наций, перечеркнувшего шансы сборной России пробиться в дивизион "А" турнира, капитан нашей команды Артем Дзюба на эмоциях поначалу отказался общаться с прессой. Но затем, надо отдать ему должное, вернулся, чтобы дать более чем развернутые ответы журналистам.

Артем, вам вручили специальный приз от болельщиков. Какие эмоции испытываете? Часто вообще общаетесь с болельщиками? 

Артем Дзюба: С болельщиками часто общаюсь. Сборная развернула к себе страну. Приятно получить от болельщиков такой приз, только не в самый лучший момент это случилось. Жалко, что мы сегодня проиграли и по делу, надо это признать.

Не боитесь, что после двух поражений страна снова отвернется от сборной?

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Артем Дзюба: Во-первых, я не заметил у нас безразличия. Во-вторых, у нас не хватало 4-5 ключевых футболистов. Думаю, забери у любой команды столько ключевых игроков, она будет играть не так. Немцы были очень сильны, нужно понимать, какой это уровень. Шведы немного другие, и от этого обидно. Они очень организованные, хороши в игре с флангов, со стандартов. Мы это все знали. Нельзя было уступить им в борьбе. В Калининграде мы эту борьбу выиграли и имели ряд шансов. Здесь проиграли и упустили… не то что упустили. Они были лучше.

Вам не кажется, что команда стала слишком дзюбозависимой?

Артем Дзюба: Я не думаю, что сборная дзюбозависимая. У нас нет такой задачи бить только на меня. Иногда злоупотребляем. Нам нужно играть смелее, наглее, спокойнее, расчетливее. Сегодня не хватило креатива. Не хватило Головина, Зобнина, который - мотор команды. Не хватило Марио Фернандеса, который очень грамотный, очень разумный футболист. Черышева, который несется. Ключевые ребята, которых нет. Было очень трудно. Мы старались компенсировать их нехватку за счет командного духа, определенной агрессии, но у нас не получалось. Мы теряли мяч на ровном месте. В первом тайме сделали две-три передачи и сразу создали момент. Забей мы тогда, может, игра бы и развернулась. Но в целом, мы должны играть намного собранней, намного организованней, точнее, наглее. Так, как сегодня, нельзя играть. С первого тайма они делали по 17-18 передач с флангов - это ненормально. Проиграли борьбу.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Скоро жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Хотели бы, чтобы в группу нам снова попалась Швеция для реванша?

Артем Дзюба: Не люблю вопросов про "кто попадется". Хочу, чтоб попался Гибралтар. Вот это моя команда. Попадутся шведы - я только "за". Хотелось бы отыграться. В Калининграде надо было их обыгрывать. А сейчас не хватило народу. У меня нет претензий. Мы все вместе проигрываем и выигрываем, но все-таки, мне кажется, с теми ребятами было бы больше качества и больше шансов.

Вы сказали про травмы героев ЧМ-2018, но не кажется ли вам, что и те, кто сейчас здоров, смертельно устали?

Артем Дзюба: Мы выплеснулись эмоционально, это правда. Да и физически. Наш футбол, что в сборной, что в клубах - очень энергозатратный. Мы должны играть на своих лучших качествах, и мы это прекрасно понимаем. Наша сила в чем: в очень хорошем движении, в агрессивной борьбе, в подборах и бешеном желании. За счет этих качеств мы можем бороться с любой командой, даже суперклассной. Мы это показали с Испанией, Хорватией. Как только эти компоненты пропадают, мы начинаем проседать. Шведы - нашего уровня команда, будем откровенны. Но если мы проигрываем борьбу - шансов нет. Надо продолжать играть дальше. Конечно, хочется передохнуть, но это нормально. Мы много бегаем, тот же Кузяев за каждую игру по 13 километров пробегает. Хочешь - не хочешь, это сказывается на организме. А играть нужно на трех-четырех фронтах. Это нормально, нужно привыкать. Мы восхищаемся европейцами, Криштиану, но они немного по-другому играют. Они доминируют, постоянно играют в пас. Тяжело играть в наш футбол, но он приносит плоды. Не надо от этого отказываться, нужно гнуть свою линию. Может, и хорошо, что получили пощечину. Нужно выигрывать лигу "В" и попадать в "А".

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