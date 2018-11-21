Эксперты предложили налоговые льготы для термальных курортов

Развитие российских термальных и медицинских курортов надо четко прописать в новой редакции (на 2019-2025 годы) федеральной целевой программы по туризму, считают эксперты "РГ".

Сейчас утверждена концепция программы. "Развитие медицинского туризма, использования природного потенциала, в том числе термальных вод, нужно ставить во главу угла политики в сфере внутреннего туризма", - говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Недавно о своих планах по продвижению термальных и медицинских курортов среди россиян заявила Турция. Интуристы, которые находятся в медучреждениях Турции с профилактическими и лечебными целями, освобождены от уплаты НДС, рассказали в АТОР. По расчетам турецкого турбизнеса, услугами термальных курортов круглогодично могут воспользоваться около 9 миллионов россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Для сравнения, на пляжах Турции отдыхают около 5,5 миллиона туристов из нашей страны.

Точной статистики о числе посетителей отечественных термальных курортов нет, отмечают эксперты, нет и самих термальных курортов уровня Чехии, Венгрии, Литвы, Австрии или Германии. "Недавно отдыхал в Белокурихе в Алтайском крае. Природа шикарная. А вот подача, сервис - мало что изменилось, по сравнению с тем, что было 30 лет назад. И надо сильно постараться, чтобы новое поколение, которое начинает познавать мир с лучших термальных курортов Европы, да и той же Турции, поехало, например, в Пятигорск. Только, наверное, когда станут постарше, и печень заболит", - отметил Голов.

Россия не уступает многим странам по запасам термальной воды, но термальных курортов мирового уровня у нас так и нет

При этом Россия не уступает многим странам по запасам геотермальной воды, идеальной для применения в бальнеологии (в Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Закавказье, на Байкале, в Сочи и на Камчатке). Но даже такие исторические курорты, как Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, не могут предложить отдых европейского уровня - все ограничивается ваннами и бюветами с водой, нет ни одного большого хорошего термального комплекса.

"Инвесторам в одиночку это не потянуть", - говорит Голов. "Нужны механизмы частно-государственного партнерства, - продолжает в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. - Льготный налоговый режим, доступ к льготным кредитам на строительство новых объектов".

При этом таких уникальных оздоровительных методик и здравниц, как у нас, больше нет нигде в мире, отметил в разговоре с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.