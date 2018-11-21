Ученые из университета Манчестера провели сканирование использовавшейся войсками Третьего рейха шифровальной машинки "Энигма". Таким образом им впервые удалось детально проследить работу устройства изнутри, не вскрывая его.

Подробную схему движений всех механизмов при кодировании сообщений удалось отследить с помощью компьютерной томографии. Как рассказал профессор Филип Уитэрс (Philip Withers), процедура потребовала сделать более 1,5 тысячи рентгенограмм. В последующем они были объединены в последовательное трехмерное изображение.

- Обычно наш томограф задействуют для исследования новых материалов и решения инженерных проблем. Но мы не смогли устоять перед предложением раскрыть один из главных секретов такой знаковой машины, - отметил Уитэрс.

"Энигму" для исследования предоставил криптограф-коллекционер Дэвид Криппс (David Cripps). Он владеет машинкой, изготовленной в 1941 году и применявшейся затем в австрийском министерстве внутренних дел.

- Мы смогли подробно увидеть движения роторов, проводков и контактов, соединяющих 26 букв на каждом механизме шифрования. Заглянуть внутрь "Энигмы" с таким уровнем детализации без повреждения устройства удалось впервые, - сказал Криппс.

Переносная шифровальная машинка "Энигма" внешне схожа с пишущей - шифровальщик нажимал на клавиши с буквами, вращающиеся роторы замыкали различные контакты, в результате чего и создавались криптографические комбинации.

Первый вариант устройства состоял из трех роторов, коды к нему были подобраны польскими специалистами еще в 1938 году. После того, как машинку оснастили четвертым ротором, кодирование стало более надежным.

Однако, разгадать его все же сумели ученые под руководством британского математика Алана Тьюринга (Alan Turing). Впоследствии многие секретные сообщения соединений гитлеровских войск расшифровывались союзниками.