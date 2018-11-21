Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Первый документ, представленный Римом, Брюссель отверг еще в октябре, поскольку он противоречил союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике, сообщает телеканал Euronews.

По оценкам Еврокомиссии, в новом проекте мало что изменилось. Правительство Италии по-прежнему предусматривает чрезмерный дефицит, тогда как еще в июне ЕС рекомендовал итальянцам сократить его на 0,8-0,9 процента. По нормативным документам ЕС, госдолг не должен превышать 60 процентов ВВП.

Однако Рим заложил в проект бюджета госдолг в размере 2,3 триллиона евро, что составляет 130 процентов ВВП. За счет предполагаемых расходов кабинет намерен снизить пенсионный возраст, уменьшить налоговую нагрузку и ввести проект социальных гарантий для безработных по немецкому образцу.

Брюссель уже пригрозил начать официальное расследование против Италии. Соответствующее решение, угрожающее Риму миллиардными штрафными санкциями, должны принять министры финансов стран ЕС.