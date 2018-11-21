Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4538. Материал в разделе "959 фотографий", выполненный в виде фотографии мусульман, совершающих религиозный обряд (намаз) и подписи: "ИСЛАМИЗАЦИЯ последняя стадия социальной деградации", опубликованный в международной компьютерной сети "Интернет" на интернет-странице пользователя "Александр Буров" по электронному адресу: http:vk.com/id138583227, созданной на сайте социальной интернет-сети "ВКонтакте" по электронному адресу: http:vk.com (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);

4539. Книга Бадиуззаман Сайд Нурси "Путь Сунны" (mega Basim Yayin San. Ve Tic.A.S .- 2010-224c.) (решение Советского районного суда г. Красноярска от 01.10.2012 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 19.12.2012);

4540. Статья под названием "Украина. Украинцы торжественно отпраздновали годовщину создания УПА, успешно громившей русских оккупантов", размещенное на Интернет-сайте http://www.kavkazcenter.com/mss/content/2011/10/15/85887/ukraina- -ukraintsv- torzhestvenno-otprazdnovali-godovschinu-sozdaniva-upa-uspeshno-gromivshei- russkikh-okkupantov.shtml (решение Никулинского районного суда города Москвы от 19.04.2016);

4541. Видеоматериал "Адольф Гитлер.Альбом N 2" под музыку Коловрат", размещенный в сети Интернет на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Адольф% 20Гитлер.%20Aльбом%20N§ion=s earch (решение Советского районного суда г. Орла от 17.03.2015);

4542. Материал в разделе "959 фотографий", выполненный в виде изображения и подписи под ним: "Чурка - злейший враг женщин. Все на борьбу с чурками!", опубликованный в международной компьютерной сети "Интернет" на интернет-странице пользователя "Александр Буров" по электронному адресу: http:vk.com/id138583227, созданной на сайте социальной интернет-сети "ВКонтакте" по электронному адресу: http:vk.com (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);

4543. Материалы статьи Рубати Митсаевой "Чего непозволительного мы требуем?", размещенные на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.chechenpress.org (решение Арзгирского районного суда Ставропольского края от 26.04.2011);

4544. Материал в разделе "959 фотографий", выполненный в виде изображения двух дерущихся мужчин и подписи под ним: "СЛАВЯНИН! Защити своих детей от кавказской угрозы!", опубликованный в международной компьютерной сети "Интернет" на интернет-странице пользователя "Александр Буров" по электронному адресу: http:vk.com/id138583227, созданной на сайте социальной интернет- сети "ВКонтакте" по электронному адресу: http:vk.com (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);

4545. Статья Крюкова С.В. "Русизм - праздник зла", размещенная в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);

4546. Статья Крюкова С.В. "Русское поле: Семена лжи породили сорняк сатанизма", размещенная в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);

4547. Статья Крюкова С.В. "Голоса совести в океане лжи", размещенная в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);

4548. Статья Крюкова С.В. "Униженные обречены", размещенная в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);

4549. Размещенная Фроловым A.M. в сети "Интернет" на созданной и зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом "Тимур Климов" в социальной сети "В контакте", позволяющей круглосуточный, неограниченный доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей сайта "vk.com" файлы, а именно: видеозапись "Бабушка-скин).mр4" (решение Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 30.07.2014);

4550. Размещенная Фроловым A.M. в сети "Интернет" на созданной и зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом "Тимур Климов" в социальной сети "В контакте", позволяющей круглосуточный, неограниченный доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей сайта "vk.com" файлы, а именно: видеозапись "Я не нацист....mр4" (решение Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 30.07.2014);

4551. Размещенные Фроловым A.M. в сети "Интернет" на созданной и зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом "Тимур Климов" в социальной сети "В контакте", позволяющей круглосуточный, неограниченный доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей сайта "vk.com" файлы, а именно: фотография N 1, фотография N 11, фотография N 25, фотография N 23, фотография N 32, фотография N 43, фотография N 45, фотография N 51, фотография N 53, фотография N 59, фотография N 76, фотография N 135, фотография N 149, фотография N 242, фотография N 261, фотография N 310, фотография N 323, фотография N 330, фотография N 382, фотография N 406, фотография N 411, содержащие словесные и изобразительные средства (решение Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 30.07.2014) ;

4552. Первый номер журнала под названием "Халифат по пророческой идеологии" и второй номер под названием "Нет, они живы" журнала, выпускаемого одним из подразделений медийного департамента террористической организацией "Исламское государство" - "Фурат - пресс" (решение Советского районного суда г. Липецка от 21.04.2016);

4553. Текст песни исполнителя Д.И.В. "Россия для русских", размещенный на Интернет-сайтах на страницах по адресам":

http://teksty-pesenok.ru/rus-div/tekst-pesni-rossiya-dlya-russkih/1784811/; http://www.jooov.net/tekst/1412813/div-rossia_dlya_russkih.htmls; http://webkind.ru/text/3981771_990224458р19451340 tekst_ pesni-rossiya-dlya-russkih. html (решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 06.11.2015) ;

4554. Интернет-ресурс http://www.nsdrn.org., размещенный в информационно-коммуникационной сети Интернет (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2014);

4555. Книга "ФАЗА ИЛ АМАЛИ", авторы Шейхуль Хадис Муадана, Мухаммад Закария Кандехлеви, издательство г. Бишкек, 372с. (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 20.04.2012);

4556. Информация, размещенная в виртуальном сообществе (группе) "Россия для мусульман" на странице социальной сети "Вконтакте" http://vk.com/russia_dla_islam" (решение Калужского районного суда Калужской области от 30.05.2016);

4557. Видеофайл "Код 88", размещенный в социальной сети "Вконтакте" в сети "Интернет", размещенный по сетевому адресу: "http://vk.com/videos 98212884?section=all" (решение Обнинского городского суда Калужской области от 17.03.2016);

4558. Видеофайл "1488", размещенный в социальной сети "Вконтакте" в сети "Интернет", размещенный по сетевому адресу: "http://vk.com/videos 98212884?section=all" (решение Обнинского городского суда Калужской области от 16.03.2016);

4559. Видеофайл "УБИВАЙТЕ РУССКИХ", размещенный в социальной сети "В контакте" в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/angriff" (решение Калужского районного суда Калужской области от 18.04.2015);

4560. Видеофайл "Звон мечей", размещенный в социальной сети "Вконтакте" в сети "Интернет", имеющий сетевой адрес vk.com/id134733802" (решение Калужского районного суда Калужской области от 03.03.2016);

4561. Видеофайл "")))))))))) УБИВАЙТЕ РУССКИХ! сергей дудник", размещенный в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id4959105" (решение Калужского районного суда Калужской области от 12.04.2016);

4562. Текстовая и графическая информация, размещенная на общедоступной интернет-странице пользователя Жангурова В.А. в социальной сети "Вконтакте", расположенная по электронному адресу: http://com/idl 21520104, а именно:

1. Информационный коллаж из 6 фотографий с изображением сотрудников ГИБДД с надписями: "в дождь", "в грозу", "в туман", "в мороз", "нас штрафует"...;

2. Текстовая информация с цитатами из Майн Кампф с упоминанием об этнических группах "русские/славяне" и "евреи";

3. Фотография, на которой человек со спущенными штанами вытирает ягодицы флагом, опознаваемым как флаг Израиля, с надписью "Мы нашли применение этому флагу, теперь он будет висеть в каждом туалете, вместо туалетной бумаги";

4. Коллаж из трех рисунков, на которых изображены горящая Москва 1812 года, молящиеся мусульмане Москва 2013, портрет с изображением М.И. Кутузова с надписью "чтобы спасти Россию надо сжечь Москву" (решение Няндомского районного суда Архангельской области от 19.05.2015);

4563. Информационный материал, размещенный по Интернет-адресу: http://el-murid.livejournal.com/1596224.html (решение Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2016);

4564. Изображение с надписью "Смерть москалям", размещенное на Интернет-сайте: http://i.piccy.info/i9/b89c4f58d0b8f3bda12fe4d679d58b51/1420363092/40912 /851555/eto_sparta_31394061_orig_.jpg (решение Никулинского районного суда города Москвы от 19.04.2016);

4565. Изображение с надписью "Я буду резать русню!!!", размещенное на Интернет-сайте https://il.ytimg.com/vi/G1R_KuwtfIU/hqdefault.jpg (решение Никулинского районного суда города Москвы от 19.04.2016);

4566. Изображение с надписью "смерть русским детям", размещенное на Интернет -сайте http://dlm6.meta.ua/pic/0/104/54/7g9Aw3xeti.jpg (решение Никулинского районного суда города Москвы от 19.04.2016);

4567. Аудиовизуальный материал под названием "Священная война" продолжительностью 5 мин. 13 сек., содержащий чередующиеся изображения людей, одетых в военную форму, военной техники, сцен боевых действий. Видеоролик начинается появлением надписи "Священная война" на фоне географического изображения Украйны в цветах украинского флага и заканчивается надписью "Слава Украйне!" Видеоряд сопровождается мелодией песни "Священная война" с измененным текстом, начинающимся со слов "Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! С рашистской силой темною..." и заканчивающимся словами "... Идет война народная. Священная война" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4568. Аудиофайл "Трезвый заряд - Решайся (на стихи А. Воеводина)" продолжительностью 2 мин. 54 сек., начинающийся словами "Как любим мы поболтать - о революции, о битвах..." и заканчивающимся словами "...И, девушки, хватит химер - вам путь указан Ковалевой" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4569. Аудиофайл "Вандал - На штурм!" продолжительностью 4 мин. 23 сек., начинающийся словами "Пока банда пархатых..." и заканчивающимся словами "...В Вальхалле гимны победы с честью споем! На штурм! На штурм! На штурм!" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4570. Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материал: фотографию надписи на лестнице здания: "<...> (обсценный глагол заменен на бейте) хачей молотками в голову" (решение Камышинского городского суда Волгоградской области от 28.08.2018);

4571. Книга "Юность на белых шнурках", автор Кирилл Риддик, состоящая из 27 глав и эпилога объемом 175 страниц формата А4, первая глава которой начинается словами "Утро раскинулось своими лучами там, где Волга встречается с Окой..." и заканчивается словами "...девушка обхватила кольцо с надписью "Meine Ehre Heisst Тrеuе", взглянула на ребенка и на лице ее просияла улыбка" (решение Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22.08.2018);

4572. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://uagolos.com/obraschenye-k-russkym-y-russkojazychnym-hrazhdanam-ukrayny-pravyj-sektor/ (решение Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.03.2016);

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункты 3628, 4193, 3124, 1491 изложены в следующей редакции:

3628. Текст аудиозаписи "Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать!" длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: "Пыль пять метров к небу крики..." и заканчивая словами: "уничтожая своих врагов"), размещенной в сети Интернет на сайте "ВКонтакте" по электронным адресам: https://vk.com/audios12992519, https://vk.com/search?c[q]=pyки сжаты %2С, а в них aвтомат.&c[section]=audio" (решение Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 04.02.2016);

4193. Аудиозапись "Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: "Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ..." и заканчивающаяся словами: "Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов", размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://xmusik.me/s/55502871-Zeg_Dallas_-_YA_ne_fashist_ya_prosto_belyj_i_za_chistuyu_naciyu/ под названием "Zeg Dallas - Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию", http://pleer.net/tracks/ 11602954yenJ под названием "Хз - Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию", https://muzofond.com/search/%D0%BB%D0%B E%D0%B2 %D0%B8%20%D1%85%D0% B2%D0%BE%D1% 81%D1%82%D0%B0%D 1%82% D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0 %B5%20%D0%B2%20% D0%BA%D1%8 3%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%BC %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20 %D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20 %D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%91 %20%D0%B7 %D0%B0%D0%B1% D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %20%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1 %81%D1%82%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0% BE%20%D0%B1 %D0%B5% D0%BB%D1% 8B%D0% B9%2 0 %D0% B7 %D0%B0 %20% D1%87%D0%B8%D1%81 %D1%82%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%8 6%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B 8%D0%B4%D0%B0%D1% 80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%82% D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D 0%B0%D1%8E%D1%82 под названием "Клим - лови хвостатый. Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 29.05.2017);

3124. Печатные материалы (листовки) с наименованием "Обращение к военнослужащим Российской армии" (решения Ленинского районного суда г. Ульяновска от 04.09.2015 и от 29.08.2016);

1491. Копия книги "Расология. Наука о наследственных качествах людей", автор В.Б. Авдеев и информационные материалы книги В.Б. Авдеева "Расология. Наука о наследственных качествах людей", изд. 2-е дополненное, изданное ОАО "ИПП "Правда Севера" по заказу издательства ООО "Белые альвы" (решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010 и решение Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга от 21.04.2011).

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

70. Карельское региональное отделение межрегиональной молодежной общественной благотворительной организации "Молодежная правозащитная группа (MПГ)" (решение Верховного Суда Республики Карелия от 18.12.2014).

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