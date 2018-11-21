В холдинге "Газпром-медиа" в этом году много юбилеев - 20 лет со дня основания отмечает сам "Газпром-медиа холдинг", 15 - ГПМ Радио, 25 - одна из самых заметных отечественных радиостанций "Авторадио". Накануне ежегодной "Дискотеки 80-х" генеральный директор ГПМ Радио и "Авторадио" Юрий Костин дал интервью "РГ".

Юрий Алексеевич, от "Авторадио" всегда ждешь неожиданностией. Вы можете, например, взять да и поменять вечернее шоу на утреннее...

Юрий Костин: Вы про "Поехали" и "Мурзилок"? Так ведь сработало же! Слушатели сегодня с удовольствием борются с утренними пробками в компании с Демидовым и Абрамяном: очень уж ярки ведущие драйв-шоу "Поехали" - "брутал" и "интеллектуал", с их темповыми, провокативными, напористыми диалогами, бесчисленными играми и рубриками. Утро есть утро!

Да, шоу явно освежило утренний эфир.

Юрий Костин: И привлекло к нам более молодую аудиторию до 35 лет, как говорит статистика. А наши любимые "Мурзилки" получили второе дыхание и сейчас сделали программу, которую можно, не отрываясь, слушать в вечерних пробках. Рабочий день наших слушателей получил такой крутой финал - прямые эфиры с "Би-2", Меладзе, "Ночными снайперами"...

А вы еще в этом году инициировали собрать все - свои, и не только - проекты в так называемый "индустриальный радиоплеер". Объясните, что это такое.

Юрий Костин: Идея, которую мы только что обсуждали на V Международном конгрессе Российской академии радио, состоит в том, чтобы создать в интернете единый лицензированный интерфейс, где будут собраны все станции, имеющие лицензию. Что-то вроде виртуального радиоприемника. Есть несколько крупных агрегаторов, которые используют наши программы, то есть фактически транслируют наши радиостанции. Кто-то из индустрии пытается это запретить, кто-то считает, что пусть это будет - чем больше, тем лучше. Но пока нет единого индустриального плеера, у нас нет аргументов - мы не можем сейчас предложить слушателям такой же качественный сервис. Сегодня среди плееров, собравших выходы на наши станции, сложно выбрать тот, что по душе, они путаются, все по-разному включаются. А это должно быть приложение с единой системой управления, единым дизайном, которое можно будет скачать и "брать" оттуда эфир той станции, что тебе по душе. В машинах уже есть возможность слушать радио через интернет, плеер будет частью интерфейса любой мультимедийной системы в машине.

"Дискотека 80-х" сегодня - это один четырехчасовой 4D видеоклип

А как сегодня холдинг в принципе встраивается в цифровые форматы?

Юрий Костин: Еще на Радио 101, которым я руководил в 90-х, мы начинали стриминг (сами не зная, что это называется именно так), начав дублировать свою программу в интернете. Сегодня онлайн-радио 101.ru, входящее в наш холдинг, - лучший, самый быстрорастущий легальный сетевой радиоресурс. У нас на 100 процентов увеличилось количество легальных пользователей в месяц. Сумасшедшими темпами мы растем в YouTube, наши материалы посмотрели уже больше 400 миллионов раз, а подписчиков в YouTube уже около 700 тысяч, и все идет к миллиону. У всех станций холдинга есть мобильные приложения, в интернете мы сегодня присутствуем технологично и качественно. Так что цифровой формат для холдинга уже давно не вызов, а еще одна возможность достучаться до аудитории.

Грядет очередная "Дискотека 80-х". У проекта сегодня новый "подзаголовок" - ностальгически-инновационный проект...

Юрий Костин: Каждый год мы ставим на сцену "Олимпийского" более совершенное оборудование, прописываем к каждой буквально ноте свои световые и видеоэффекты. По сути, все шоу сегодня - это один четырехчасовой высокотехнологичный 4D-видеоклип. Но с каждым годом нам все сложнее собирать наш классический состав артистов под этот клип.

Любимые артисты с момента старта "Дискотеки" на 17 лет постарели...

Юрий Костин: Кого-то уже и нет с нами. А ведь надо думать о будущем, собирать не тех, кому за 60, а просто в стиле 80-х создавать что-то новое. Мы придумываем все новые конкурсы, победившие в них слушатели могут стать на время ведущими "Дискотеки", могут спеть вместе с Ricchi e Poveri и Boney M. И продажи, скажу вам, в этом году высоки как никогда. Но нужны новые ходы. Одна из идей - качественные кавер-версии. Примерно такие, как пугачевские хиты "Так же, как все" и "Любовь одна виновата" в исполнении "А Студио" и "Зверей". У Агутина вот цоевская "Кончится лето" новыми красками заиграла и зажила в новом качестве. А есть еще и международные хиты...