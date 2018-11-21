Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:13
Рубрика: Культура

Эфир онлайн

"Авторадио" принимает вызовы и находит возможности
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
В холдинге "Газпром-медиа" в этом году много юбилеев - 20 лет со дня основания отмечает сам "Газпром-медиа холдинг", 15 - ГПМ Радио, 25 - одна из самых заметных отечественных радиостанций "Авторадио". Накануне ежегодной "Дискотеки 80-х" генеральный директор ГПМ Радио и "Авторадио" Юрий Костин дал интервью "РГ".
Лиз Митчелл вновь подарит зрителям "Дискотеки 80-х" свои хиты. Фото: Виталий Безруких Лиз Митчелл вновь подарит зрителям "Дискотеки 80-х" свои хиты. Фото: Виталий Безруких
Лиз Митчелл вновь подарит зрителям "Дискотеки 80-х" свои хиты. Фото: Виталий Безруких

Юрий Алексеевич, от "Авторадио" всегда ждешь неожиданностией. Вы можете, например, взять да и поменять вечернее шоу на утреннее...

Юрий Костин: Вы про "Поехали" и "Мурзилок"? Так ведь сработало же! Слушатели сегодня с удовольствием борются с утренними пробками в компании с Демидовым и Абрамяном: очень уж ярки ведущие драйв-шоу "Поехали" - "брутал" и "интеллектуал", с их темповыми, провокативными, напористыми диалогами, бесчисленными играми и рубриками. Утро есть утро!

Да, шоу явно освежило утренний эфир.

Фото: РИА Новости
Стинг и Шэгги начали тур в поддержку альбома "44/876" концертами в России

Юрий Костин: И привлекло к нам более молодую аудиторию до 35 лет, как говорит статистика. А наши любимые "Мурзилки" получили второе дыхание и сейчас сделали программу, которую можно, не отрываясь, слушать в вечерних пробках. Рабочий день наших слушателей получил такой крутой финал - прямые эфиры с "Би-2", Меладзе, "Ночными снайперами"...

А вы еще в этом году инициировали собрать все - свои, и не только - проекты в так называемый "индустриальный радиоплеер". Объясните, что это такое.

Юрий Костин: Идея, которую мы только что обсуждали на V Международном конгрессе Российской академии радио, состоит в том, чтобы создать в интернете единый лицензированный интерфейс, где будут собраны все станции, имеющие лицензию. Что-то вроде виртуального радиоприемника. Есть несколько крупных агрегаторов, которые используют наши программы, то есть фактически транслируют наши радиостанции. Кто-то из индустрии пытается это запретить, кто-то считает, что пусть это будет - чем больше, тем лучше. Но пока нет единого индустриального плеера, у нас нет аргументов - мы не можем сейчас предложить слушателям такой же качественный сервис. Сегодня среди плееров, собравших выходы на наши станции, сложно выбрать тот, что по душе, они путаются, все по-разному включаются. А это должно быть приложение с единой системой управления, единым дизайном, которое можно будет скачать и "брать" оттуда эфир той станции, что тебе по душе. В машинах уже есть возможность слушать радио через интернет, плеер будет частью интерфейса любой мультимедийной системы в машине.

"Дискотека 80-х" сегодня - это один четырехчасовой 4D видеоклип

А как сегодня холдинг в принципе встраивается в цифровые форматы?

Юрий Костин: Еще на Радио 101, которым я руководил в 90-х, мы начинали стриминг (сами не зная, что это называется именно так), начав дублировать свою программу в интернете. Сегодня онлайн-радио 101.ru, входящее в наш холдинг, - лучший, самый быстрорастущий легальный сетевой радиоресурс. У нас на 100 процентов увеличилось количество легальных пользователей в месяц. Сумасшедшими темпами мы растем в YouTube, наши материалы посмотрели уже больше 400 миллионов раз, а подписчиков в YouTube уже около 700 тысяч, и все идет к миллиону. У всех станций холдинга есть мобильные приложения, в интернете мы сегодня присутствуем технологично и качественно. Так что цифровой формат для холдинга уже давно не вызов, а еще одна возможность достучаться до аудитории.

Фото: РИА Новости
Могут ли общественные организации запрещать концерты

Грядет очередная "Дискотека 80-х". У проекта сегодня новый "подзаголовок" - ностальгически-инновационный проект...

Юрий Костин: Каждый год мы ставим на сцену "Олимпийского" более совершенное оборудование, прописываем к каждой буквально ноте свои световые и видеоэффекты. По сути, все шоу сегодня - это один четырехчасовой высокотехнологичный 4D-видеоклип. Но с каждым годом нам все сложнее собирать наш классический состав артистов под этот клип.

Любимые артисты с момента старта "Дискотеки" на 17 лет постарели...

Юрий Костин: Кого-то уже и нет с нами. А ведь надо думать о будущем, собирать не тех, кому за 60, а просто в стиле 80-х создавать что-то новое. Мы придумываем все новые конкурсы, победившие в них слушатели могут стать на время ведущими "Дискотеки", могут спеть вместе с Ricchi e Poveri и Boney M. И продажи, скажу вам, в этом году высоки как никогда. Но нужны новые ходы. Одна из идей - качественные кавер-версии. Примерно такие, как пугачевские хиты "Так же, как все" и "Любовь одна виновата" в исполнении "А Студио" и "Зверей". У Агутина вот цоевская "Кончится лето" новыми красками заиграла и зажила в новом качестве. А есть еще и международные хиты...

Культура Музыка Поп-музыка Музыкальная афиша с Андреем Васяниным
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево