Фанаты "Спартака" вновь потребовали продать Глушакова

Представители фанатских движений московского "Спартака" провели встречу с руководителями клуба. Побеседовали с болельщиками владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов и новый главный тренер команды Олег Кононов.

На встрече фанаты изложили свою позицию, которая ранее уже была публично озвучена. В частности, они вновь выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды Массимо Карреры и тем, как она произошла. Кроме того, болельщики в очередной раз потребовали от руководства продать капитана команды Дениса Глушакова, который, по их мнению, виновен в дестабилизации ситуации внутри команды и в том, что Каррера лишился поста.

Еще одна претензия, высказанная фанатами, заключалась в том, что менеджмент и пиар-служба клуба работают неудачно. Федун и Измайлов согласились с этим мнением, допустив, что в скором времени на ряде руководящих должностей в "Спартаке" могут произойти изменения. Они также пообещали вновь встретиться с болельщиками.