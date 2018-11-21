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21.11.2018 17:06
Рубрика: В мире

Франция приняла закон против фейковых новостей

Текст: Юрий Ершов

Национальное собрание Франции приняло законопроект о противодействии распространению ложных новостей. Он получил поддержку в основном президентской партии "Республика на марше", а также партии "Демократическое движение".

Макрон отказался быть вассалом США

О разработке такого закона президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял еще в начале 2018 года. Конечно, остановить появление в СМИ фейковых новостей - дело благородное. Однако обращает на себя внимание тот факт, что главная задача закона, по словам его разработчика Наймы Мушту, представляющей правящую партию, "предотвратить попытки дестабилизации, в частности, предпринимаемые извне Франции, которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации".

По новому закону, гражданин, претендующий на победу в ходе выборов в органы власти разного уровня, вправе обратиться в суд, чтобы тот заставил замолчать распространителя ложной информации о нем за три месяца до голосования. Кроме того, социальная сеть Facebook и Twitter будут обязаны четко указывать, что информация оплачена одним из коммерческих клиентов и называть его. Иными словами, СМИ, в первую очередь, иностранным, заткнут рот на время предвыборных кампаний. А, может, и навсегда?

Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов

Ранее, пишет портал Deutsche Welle, французский президент обвинял, например, российские медиа в целенаправленном распространении ложной информации о нем в период предвыборной кампании. Макрон, продолжает издание, будто бы хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей. Тем временем закон вызвал серьезную критику со стороны журналистских объединений, по мнению которых, сообщает Deutsche Welle, с помощью этого закона Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

В мире Европа Франция
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