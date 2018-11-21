Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. N 1365 г. Москва "Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности"

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2019 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

в) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

г) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

е) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

ж) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

з) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в размере 26 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 26 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

к) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2. Установить, что:

а) подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Приморского края и Астраханской области;

б) подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Хабаровского края, Амурской области и г. Москвы.

3. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 1 января 2019 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев