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21 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. N 1365 г. Москва "Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности"

Дата подписания 14 ноября 2018 г.
Опубликован 21 ноября 2018 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2019 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

в) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

г) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

е) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

ж) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

з) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в размере 26 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 26 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

к) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2. Установить, что:

а) подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Приморского края и Астраханской области;

б) подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Хабаровского края, Амурской области и г. Москвы.

3. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 1 января 2019 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев