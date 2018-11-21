Главы МИД России и Беларуси поговорили о безопасности

C разговора о мировой безопасности министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей начали совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, прошедшее в среду в Минске.

"Есть ощущение, что по-настоящему осознания нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло, - заявил глава белорусского МИДа. - Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации".

Сергей Лавров тем временем обратил внимание: в ряде европейских стран чуть ли не в ранг официальной идеологии возводится русофобия и не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников. Поэтому одна из основных общих задач: продолжать предпринимать совместные целенаправленные усилия по противодействию таким деструктивным замыслам.

Вообще же слово "вместе" на заседании шло своего рода лейтмотивом. Белорусский министр Макей, скажем, отметил совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружением, подчеркнув, что страна последовательно поддерживает российскую сторону на международных площадках.

Журналистов тем временем интересовали вопросы житейские. Один из них - об организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе. По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, никаких решений на этот счет нет, а идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий проект, позже добавил Лавров, рассчитывают вынести на подписание в середине декабря, когда пройдет союзный Совмин.

Позже с российским министром встретился и белорусский президент. Несмотря на то, что, по мнению Александра Лукашенко, с Россией у страны складываются "вроде бы и неплохие отношения, даже очень хорошие", есть вопрос, который нужно закрыть. "Это равные условия работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.