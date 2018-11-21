Главы МИД России и Беларуси поговорили о безопасности
C разговора о мировой безопасности министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей начали совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, прошедшее в среду в Минске.

"Есть ощущение, что по-настоящему осознания нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло, - заявил глава белорусского МИДа. - Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации".

Сергей Лавров тем временем обратил внимание: в ряде европейских стран чуть ли не в ранг официальной идеологии возводится русофобия и не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников. Поэтому одна из основных общих задач: продолжать предпринимать совместные целенаправленные усилия по противодействию таким деструктивным замыслам.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров: Россия и Беларусь будут противодействовать героизации нацизма

Вообще же слово "вместе" на заседании шло своего рода лейтмотивом. Белорусский министр Макей, скажем, отметил совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружением, подчеркнув, что страна последовательно поддерживает российскую сторону на международных площадках.

Журналистов тем временем интересовали вопросы житейские. Один из них - об организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе. По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, никаких решений на этот счет нет, а идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий проект, позже добавил Лавров, рассчитывают вынести на подписание в середине декабря, когда пройдет союзный Совмин.

Позже с российским министром встретился и белорусский президент. Несмотря на то, что, по мнению Александра Лукашенко, с Россией у страны складываются "вроде бы и неплохие отношения, даже очень хорошие", есть вопрос, который нужно закрыть. "Это равные условия работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

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