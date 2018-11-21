Глеб Самойлов рассказал, что "Агату Кристи" погубила женщина

Глеб Самойлов, один из экс-лидеров группы "Агата Кристи", впервые рассказал, почему распался культовый коллектив. По его словам, в дело вмешался лирический фактор: они с братом полюбили одну девушку и не смогли ее "поделить".

"Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром, поскольку мы оба женаты. Мы с Вадимом скрывали всё это долгое время", - приводит версию музыканта НСН.

Как заверил Глеб, сказанное им - "реальная правда", и "именно она и привела к распаду".

При этом непонятно, пошутил артист или нет, отмечает ресурс.

Ранее сообщалось, что Вадим Самойлов придерживается по вопросу другого мнения, а именно: они с Глебом просто "изначально слишком разные люди", и под конец общей карьеры "пересечений в мировоззрении" у них становилось все меньше и меньше.

В результате проект было решено распустить - "без эксцессов". И дальше оба исполнителя пошли каждый своей дорогой.

"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем как ВИА "РТФ УПИ". Во время записи альбома "Второй фронт" в 1988-м к группе присоединился Глеб.

В 2010-м Глеб Самойлов создал проект The Matrixx, в рамках которого записал шесть пластинок. Вадим, его старший брат, работает сольно - как композитор, а также как сессионный музыкант.

Написал, в частности, музыку к драме Балабанова "Мне не больно". Последний его сингл - "Вот она мечта" - вышел этим летом.