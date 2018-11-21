Госдума окончательно одобрила новый бюджет

Госдума одобрила в третьем чтении федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Профицит, заложенный в госсмету, позволит обеспечить устойчивое развитие страны и выполнить задачи от президента, которые он определил в Послании Федеральному Собранию и "майском" указе , заявил по итогам рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бюджет сформирован со значительным профицитом. В 2019 году он составит более 1,9 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,2 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - почти миллион (0,8% ВВП).

Только начиная рассмотрение документа, депутаты определили ряд приоритетных задач по его доработке, напомнил спикер Госдумы. Важнейшей из них стало заложить необходимые средства на реализацию нацпроектов, которые должны решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан.

С учетом дополнительно выделенных средств на реализацию национальных проектов в ближайшие три года будет направлено порядка 5,7 трлн рублей, сообщил Володин. Так, в целом на национальный проект "Демография" в 2019 -2021 годах предусмотрено около 1,6 трлн рублей. Эти средства пойдут на поддержку людей старшего поколения, финансовую помощь семьям при рождении детей, дополнительные места в детсадах. А значит это и содействие трудовой занятости родителей.

А, например, в нацпроект "Здравоохранение" общей стоимостью порядка 700 млрд рублей заложены средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие сети высокотехнологичных центров и другие важные цели.

Значительные средства также выделяются на повышение качества жизни людей - на проекты по благоустройству, развитию сети дорог и улучшению экологической ситуации в стране.

Таким образом, принятый бюджет создает большие возможности для реализации поставленных президентом задач. "Подтверждение этому - то, что большинство поправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими фракциями", - пояснил глава нижней палаты.

В дальнейшем же, по его словам, многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ. С этой целью в регламент Госдумы были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов и комитета по контролю и регламенту.

"Наряду с решением важнейших задач, поставленных президентом, этот бюджет обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств, взятых на себя государством, - заявил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Причем не старых социальных обязательств, а новых - тех, которые предполагает указ президента, тех, которые предполагают национальные цели".

Поддержав бюджет на три года, депутаты проголосовали за экономический рост, который начался, резюмировал глава комитета. "Но от нас зависит, будет ли этот экономический рост устойчивым, и нам предстоит сделать еще очень много", - добавил он, обещав, что "парламент будет работать над тем, чтобы каждый рубль из тех триллионов, которые идут дополнительно на национальные проекты, был истрачен эффективно".

Госдума вместе с бюджетом приняла постановление, в котором депутаты определили ряд направлений, в отношении которых необходимо рассмотреть возможность дополнительного финансирования в 2019 году. В частности, кабмину вместе с парламентариями рекомендуется подготовить предложения о дополнительных мерах по сокращению дифференциации регионов по уровню их бюджетной обеспеченности. Кроме того, при необходимости правительство подготовит предложения о поддержке регионов с учетом необходимости повышения зарплаты бюджетников.