Госдума окончательно одобрила новый бюджет

Новости

В Ангарске женщина из мести сожгла внедорожник и дом 14:43
Работа Фонда ЖКХ продлена до 2026 года 14:42
Ученые рассказали о диете для поддержания работоспособности мозга 14:42
Мистер Биг должен был умереть в "Сексе в большом городе" 14:41
Больше всего машин в октябре эвакуировали с Пресненской набережной 14:41
Компьютерное моделирование воссоздало катастрофу на спутнике Марса 14:37
СМИ: Сергей Сироткин не будет выступать в "Формуле-1" в новом сезоне 14:34
На выходные закроют станцию метро "Ховрино" 14:30
В Кремле не исключили встречи Путина с саудовским принцем 14:27
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда 14:26
Крымчане получат компенсацию за приставки цифрового ТВ 14:26
Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР 14:21
Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР 14:18
УАЗ "Патриот" с "автоматом": появились первые фото 14:12
СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево 14:11
СБУ попыталась устроить диверсию на выборах в ДНР 14:03
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ципраса 13:55
В Италии завели новое дело против Aquarius 13:50
В Болгарии заключенные выкопали богатый клад 13:50
Скончался строитель одного из самых длинных мостов Сибири 13:49
В Китае поставят на улицах будки для медицинских консультаций 13:45
Медведев проведет в Минске заседание Евразийского межправсовета 13:40
В Саратовской области жильцов и учащихся эвакуировали из-за гранаты 13:32
Пожар произошел в 26-этажном доме в центре Москвы 13:30
Сеть магазинов Castorama уйдет из России 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 14:17
Рубрика: Власть

Госдума окончательно одобрила новый бюджет

Текст: Татьяна Замахина

Госдума одобрила в третьем чтении федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Профицит, заложенный в госсмету, позволит обеспечить устойчивое развитие страны и выполнить задачи от президента, которые он определил в Послании Федеральному Собранию и "майском" указе, заявил по итогам рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бюджет сформирован со значительным профицитом. В 2019 году он составит более 1,9 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,2 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - почти миллион (0,8% ВВП).

Только начиная рассмотрение документа, депутаты определили ряд приоритетных задач по его доработке, напомнил спикер Госдумы. Важнейшей из них стало заложить необходимые средства на реализацию нацпроектов, которые должны решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Госдума изменила во втором чтении нынешний бюджет

С учетом дополнительно выделенных средств на реализацию национальных проектов в ближайшие три года будет направлено порядка 5,7 трлн рублей, сообщил Володин. Так, в целом на национальный проект "Демография" в 2019 -2021 годах предусмотрено около 1,6 трлн рублей. Эти средства пойдут на поддержку людей старшего поколения, финансовую помощь семьям при рождении детей, дополнительные места в детсадах. А значит это и содействие трудовой занятости родителей.

А, например, в нацпроект "Здравоохранение" общей стоимостью порядка 700 млрд рублей заложены средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие сети высокотехнологичных центров и другие важные цели.

Значительные средства также выделяются на повышение качества жизни людей - на проекты по благоустройству, развитию сети дорог и улучшению экологической ситуации в стране.

Таким образом, принятый бюджет создает большие возможности для реализации поставленных президентом задач. "Подтверждение этому - то, что большинство поправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими фракциями", - пояснил глава нижней палаты.

В дальнейшем же, по его словам, многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ. С этой целью в регламент Госдумы были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов и комитета по контролю и регламенту.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР

"Наряду с решением важнейших задач, поставленных президентом, этот бюджет обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств, взятых на себя государством, - заявил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Причем не старых социальных обязательств, а новых - тех, которые предполагает указ президента, тех, которые предполагают национальные цели".

Поддержав бюджет на три года, депутаты проголосовали за экономический рост, который начался, резюмировал глава комитета. "Но от нас зависит, будет ли этот экономический рост устойчивым, и нам предстоит сделать еще очень много", - добавил он, обещав, что "парламент будет работать над тем, чтобы каждый рубль из тех триллионов, которые идут дополнительно на национальные проекты, был истрачен эффективно".

Госдума вместе с бюджетом приняла постановление, в котором депутаты определили ряд направлений, в отношении которых необходимо рассмотреть возможность дополнительного финансирования в 2019 году. В частности, кабмину вместе с парламентариями рекомендуется подготовить предложения о дополнительных мерах по сокращению дифференциации регионов по уровню их бюджетной обеспеченности. Кроме того, при необходимости правительство подготовит предложения о поддержке регионов с учетом необходимости повышения зарплаты бюджетников.

Власть Работа власти Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Бюджет 2018-2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево
Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ