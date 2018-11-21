Госдума вводит систему мониторинга товаров

В России будет создана информационная система мониторинга оборота товаров, маркированных средствами идентификации. Поправки , направленные на контроль качества, прошли первое чтение.

В 2016 году в странах ЕАЭС уже была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Однако сейчас функционал систем нередко дублируется, что затрудняет процесс обработки данных. В связи с этим и нужна единая система, пояснил автор законопроекта - депутат от фракции "Единая Россия" Максим Щаблыкин.

Законопроект должен заработать с 1 января 2019 года. Порядок работы системы определит кабмин. Будет установлен перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему. Кабмин, кроме того, будет утверждать характеристики средств идентификации, размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки.

Также будет прописан порядок изъятия и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров.

Автор законопроекта назвал целью инициативы обеспечение поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных товаров. Это удастся реализовать путем защиты легального оборота от фальсификата и контрафакта.

Каждому товару будет присвоен код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихкода, или записанный на радиочастотную метку.

Нововведение позволит наладить непрерывное информационное взаимодействие с другими системами государств ЕАЭС, обеспечив непрерывный обмен информацией между таможенными и другими контролирующими органами.

Приоритетные для наблюдения товары закреплены в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Это табачная, ювелирная, пищевая, легкая, фармацевтическая, медицинская, автомобильная, авиационная, топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая промышленность. Кроме того, это сельхозмашиностроение, производство строительных материалов, индустрия детских товаров, машиностроение.