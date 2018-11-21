Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота встретился с участниками "Союзной лиги дебатов"

В Москве на площадке Постоянного Комитета Союзного государства прошел финальный тур российско-белорусского молодежного конкурса. "Союзная лига дебатов" организована Центром изучения перспектив интеграции при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс выстроен в виде игры, в которой несколько команд (от "правящей" и от "оппозиционной" партий) выступают с "прениями", по их результатам определяется команда победителей.

Участникам, большинство из которых студенты и аспиранты гуманитарных российских и белорусских вузов, было дано задание: разработать собственные социальные проекты, направленные на развитие Союзного государства. На отборочном этапе на выбор было предложено несколько тем: "Как молодежь России и Беларуси может способствовать укреплению Союзного государства?", "Как предприниматели Союзного государства могут укрепить отношения России и Беларуси?", "Возможна ли единая виза Союзного государства для въездного туризма?", "Какими могут быть совместные направления внешней политики России и Беларуси в рамках Союзного государства?", "Как повысить узнаваемость Союзного государства?".

Как рассказал Сергей Рекеда, директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ и один из организаторов Лиги, на конкурс было собрано более восьмидесяти заявок. Первый, отборочный тур был заочным: ребята присылали свои эссе и видеоролики. В начале ноября "Союзная лига" стартовала в Минске, в середине месяца прошли полуфиналы на Историческом факультете в МГУ. Финальный тур игры, в который прошло 8 человек, и награждения победителей состоялись 16 ноября.

Приветствуя участников Лиги, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал:

- Я очень рад видеть вас здесь, и это не фигура речи, а искреннее состояние души. Но для того есть и вполне прагматичные соображения: мы всегда были заинтересованы в том, чтобы у нас были партнеры: в лице представителей средств массовой информации, в лице экспертов-политологов, в научных кругах, партнеры в среде молодежи. Со сменой поколений теряются, уходят в историю какие-то важные вещи, и связь поколений сохранить очень важно. Тема Союзного государства, овладевая вашими умами, делает вас партнерами очень полезными.

Во время прений четыре команды представляли свои проекты в области социальной политики. Споры участников разгорелись относительно того, должны ли такие проекты особо выделять молодежь как основную целевую аудиторию или важнее объединять представителей всех возрастных групп; как должны внедряться и развиваться инновационные идеи; как именно нужно развивать туризм в Союзном государстве, как можно подключать к делу популяризации Союзного государства социальные сети.

Лига стартовала в Минске, а финишировала в Москве, в Посткоме Союзного государства

Жюри, в состав которого входили советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Артем Демин, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов, заместитель Председателя Республиканского общественного объединения "Белая Русь" по проектной деятельности и связям с общественностью Александр Шатько и другие эксперты, назвало победителя: команду "Два-Би" из Белгорода. В команде двое человек: Дарья Головина и Анастасия Кравченко, однокурсницы, подруги, студентки Белгородского государственного национального исследовательского университета.

- О конкурсе мы узнали, когда до окончания приема заявок оставалось 15 дней. Выбрали тему, подготовили видеоролик. С волнением ждали результатов. Думали, что не прошли отбор, а получилось так, что и сам конкурс выиграли! Очень многое приобрели для себя: опыт таких ответственных публичных выступлений, знакомство с интереснейшими людьми, - рассказывают девушки.

Участие в Лиге помогло капитану команды Дарье определиться с будущей карьерой:

- Я надеюсь связать свою жизнь с государственной службой, причем даже не в Москве, хочу остаться работать в своем регионе, - делится она.

Ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов считает, что формат мероприятия - дебаты - полезен как для участников, так и для тех, кто входит в состав жюри.

- Я очень рад, что Союзное государство теперь проводит свою Лигу дебатов. Дебаты - это всегда мозговой штурм, ребята нащупывают многие интересные сюжеты, и даже экспертам, принимающим решение, бывает полезно их послушать. Ведь это свежий, "незамыленный" взгляд на многие проблемы. Конечно, кое-что требуется подтянуть: владение риторикой, логику. Видимо, надо возвращать утраченные традиции классического образования, особенно для гуманитариев.

Выслушав прения, свой вердикт вынес Григорий Рапота. Он сказал, что услышал интересные мысли и с одной, и с другой стороны. Но также сделал и критические замечания, дал конкретные советы участникам дискуссии.

- Старайтесь меньше говорить общих слов, как можно больше думайте над аргументацией, приводите конкретные цифры, именно цифры "цепляют" внимание.

Госсекретарь отметил как особо удачные идеи ярмарки инноваций и создания интернет-ресурса, но призвал более детально продумать содержательную сторону проектов.