Сегодня вечером два российских клуба, "Химки" и ЦСКА, проведут домашние матчи группового этапа баскетбольной Евролиги. А женская сборная России завершит отборочный турнир чемпионата Европы-2019.

Химчане и армейцы по итогам стартовой четверти пути расположились на разных полюсах таблицы в главном еврокубке. Если ЦСКА наравне с "Реалом" идет без очковых потерь и комфортно лидирует, то подмосковный коллектив окопался на дне, лишь раз познав вкус победы. Команда Георгиоса Барцокаса смогла одолеть лишь дебютанта Евролиги "Гран Канарию". Учитывая подпор исполнителей, которым располагают химчане, 15-е место из 16 - точно не тот результат, на который они должны рассчитывать. "Желто-синие" как минимум должны бороться за место в восьмерке лучших, дающее право сыграть в плей-офф. Но пока о повторении прошлогодних успехов, когда в "регулярке" химчане стали как раз восьмыми, они могут только мечтать.

Пожалуй, лучшей возможности выправить ситуацию, чем сегодня, у команды Барцокаса может и не быть. Ведь в Подмосковье едет другой аутсайдер Евролиги, черногорская "Будучность". У нее тоже в активе одна победа, однако "сладкой булочкой" клуб из Подгорицы тоже не назовешь.

- Я не верю в то, что в Евролиге могут быть легкие матчи. Это следует хотя бы из результатов. На прошлой неделе "Будучность" легко обыграла "Басконию", показав великолепную точность бросков. Это говорит о мощном атакующем потенциале команды, - приводит слова главного тренера "Химок" Георгиоса Барцокаса официальный сайт Евролиги. - Они приедут в Россию и будут сражаться с еще большей уверенностью и желанием. Поэтому нам надо сыграть очень хорошо и, разумеется, победить.

"Будучность" действительно на прошлой неделе удивила, сокрушив дома крепкую "Басконию" - 99:84. Более того, черногорцы побили рекорд сезона в Евролиге, забросив аж 21 трехочковый и показав в этом компоненте убийственный процент точности - больше 60 процентов. Если снайперы "Будучности", в особенности лидер команды Эдвин Джексон, с таким же успехом будут бросать из-за дуги и в Мытищах, то российскому клубу придется сложно.

Пожалуй, главная интрига сейчас - сыграет ли лидер "Химок" и один из лучших снайперов Евролиги Алексей Швед. Последний матч "желто-синих" против "Автодора" в рамках Единой лиги он наблюдал с трибун. Официальная версия - из-за болезни. Никаких других новостей о состоянии здоровья Шведа не поступало, и молчание "Химок" по этому поводу можно трактовать как угодно. Либо это - желание запутать соперника, либо дело плохо, и придется бороться без Шведа.

Что касается ЦСКА, то армейцы принимают принципиального соперника еще с советских времен - "Жальгирис". Литовский клуб в прошлом сезоне сенсационно пробился в "Финал четырех", где, к слову, обыграл в матче за третье место как раз москвичей. Сейчас команда из Каунаса идет не так резво и значится на десятой позиции в таблице, но сдаваться раньше времени она не планирует.

- ЦСКА - элитный клуб, который каждый год претендует на титул. Они сохранили в межсезонье тренера и костяк команды, а также здорово усилились Питерсом и Хэкеттом. Нам будет чрезвычайно сложно, но мы выйдем сражаться. Если удастся придерживаться нашего плана на игру, то у нас будет шанс, - заявил пресс-службе Евролиги главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс.

Дополнительную интригу матчу придает фигура Джоэла Боломбоя. На днях центровой получил российское гражданство, а вчера ЦСКА сообщил, что получил все необходимые разрешения. Теперь Боломбой имеет право играть как за клуб, так и за сборную России. Поэтому, скорее всего, именно в матче с "Жальгирисом" Джоэл дебютирует за ЦСКА.

Наконец, сегодня же женская сборная России в Екатеринбурге встречается с Венгрией. Наша команда уже отобралась на Евробаскет-2019, который совместно проведут Сербия и Латвия. Теперь нужно решить задачу-максимум и занять в своей группе первое место, которое даст более выгодную позицию при жеребьевке. Интересно, что для ее выполнения даже не обязательно побеждать. Но уступить венгеркам можно с разницей не более чем в семь очков.

Где будем смотреть

21 ноября, среда "Матч ТВ"

16.55. Россия - Венгрия. Женщины. Отбор на Евро-2019. Прямая трансляция.

20.55. ЦСКА - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Евролига. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

19.55. "Химки" - "Будучность" (Подгорица, Черногория). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

22.25. "Торино" (Италия) - УНИКС (Казань). Еврокубок. Прямая трансляция.