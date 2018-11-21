Инновации в корне изменят систему получения знаний

Нынешний принцип образования, когда ученики сидят в классе или аудитории и внимают словам преподавателя, расхаживающего у доски или стоящего за кафедрой, уходит в прошлое. Об этом говорят авторитетные футурологи по всему миру.

На смену традиционной модели, по прогнозам, придет система, в которой преподавателя заменит искусственный интеллект, умеющий подстраиваться под индивидуальные особенности и склонности конкретного ученика и преподносящий обучение в той "обертке", которая наиболее близка и понятна конкретному ученику. Понятие класса или аудитории, как можно легко догадаться, исчезнет вообще. Образование будущего - это образование онлайн. Насколько быстро наступит такое фантастичное будущее и какие предпосылки будут ему предшествовать?

"В будущем большую популярность получат smart-университеты, которые поддерживают смешанное обучение, дополнительное образование, профориентацию и прочее, - прогнозирует директор Центра развития электронного обучения Оксана Барбашина. - В образовании особенно будут значимы технологии Big Data, поскольку они позволят эффективно управлять результатом не только отдельного ученика, но и в целом образовательных организаций и даже регионов.

Для сервисов Big Data будет крайне важен качественный и актуальный образовательный контент, прошедший многоуровневую внешнюю и внутреннюю экспертизу. Также останется очень важным направление развития компетенции педагогического проектирования и методического сопровождения цифровых образовательных продуктов".

Уже сейчас традиционное обучение стремительно трансформируется. А рынок онлайн-обучения растет огромными темпами, что подтверждают цифры. Так, на сегодняшний день объем мирового рынка образования, по данным компании Education International, составляет 4,5-5,0 триллиона долларов и в ближайшие годы обещает увеличиться до 6-7 триллионов долларов. Доля онлайн-образования в нем - около 3 процентов, или 165 миллиардов долларов. По прогнозам Global Market Insights, цифровая часть рынка будет расти не меньше чем на 5 процентов в год и к 2023 году составит 240 миллиардов долларов. А по более оптимистичному прогнозу, сделанному компанией EdTechXGlobal, онлайн-образование достигнет 252 миллиардов долларов уже к 2020 году при среднегодовом приросте в 17 процентов.

Технологии Big Data позволят эффективно управлять не только результатами отдельного ученика, но и всей образовательной организации и даже региона

Получается, что онлайн-образование - это еще и новый перспективный сегмент бизнеса.

По мнению ведущего футуролога американского Института Да Винчи Томаса Фрейя, к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом станет именно образовательная компания. Однако для того, чтобы обучение перешло в онлайн-сферу, одного интернета недостаточно. Нужны соответствующие технологии, а также желание масс учиться в таком формате.

В первую очередь необходимо развитие инноваций, связанных с глобализацией образования. И если сейчас, скажем, престижные образовательные курсы из США доступны только продвинутым носителям языка, то в дальнейшем этот барьер будет преодолен. Например, уже сегодня технологии машинного перевода и распознавания речи становятся все более точными. Яркий пример - автоматическое распознавание речи с переводом ее в субтитры на платформе YouTube. Однако для того, чтобы успешная образовательная платформа, например, из Германии "прижилась", скажем, в Индии, просто перевести ее на хинди также недостаточно. Для того чтобы обучающий продукт стал по-настоящему глобальным, нужно учитывать множество факторов, важнейшие из которых - местный менталитет, сложившиеся стереотипы в образовании, т.д. "Все мы учимся в разном темпе и по-разному усваиваем информацию, - говорит директор по продукту и маркетингу образовательной компании-резидента Физтехпарка "Красный циркуль" Дмитрий Филимонов. - И здесь на помощь должно прийти "умное" машинное обучение, которое поможет пользователю выстроить подходящую для него систему обучения".

На сегодняшний день наиболее эффективны образовательные продукты, построенные на игровых техниках и имитации реальных процессов. Это симуляторы и тренажеры, интегрированные с актуальными базами данных.

По словам экспертов, наше высшее образование пока находится на этапе смешанного обучения. Эта модель не отменяет непосредственный контакт с преподавателем, групповые занятия и командную работу, но в то же время уже лишена таких рутинных моментов, как изучение теоретического материала, который человек способен освоить в наиболее комфортном для него режиме.

"Сращивание традиционных схем образовательного процесса и шагающих вперед семимильными шагами технологических инноваций позволит сделать образование более индивидуализированным, - считает декан факультета дистанционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеханова Динара Тутаева. - Более того, согласно концепции "образование в течение всей жизни" и меняющимся приоритетам и потребностям человека, технологии искусственного интеллекта в образовании приобретут первоочередное значение на всех этапах образования".