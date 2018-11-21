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21.11.2018 20:32
Рубрика: В мире

Не поделили гения

Италия не отдаст Лувру картины да Винчи
Текст: Нива Миракян
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
Настоящая схватка разворачивается между Парижем и Римом в преддверии масштабной выставки, которая состоится в 2019 году в Лувре в честь 500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи. Юбилейная экспозиция рискует остаться без итальянских полотен великого живописца.
Фото: AP Photo/Markus Schreiber, File
СМИ: Косоглазие помогло да Винчи запечатлеть улыбку "Моны Лизы"

Замминистра культурного наследия Италии Лючия Боргонзони, не стесняясь в выражениях, заявила, что правительство может отказаться от "позорных" договоренностей, достигнутых прошлым кабинетом, о предоставлении Франции картин да Винчи. По данным Минкульта Италии, представители Лувра ранее напрямую связались с римской Галерей Боргезе с просьбой предоставить парижскому музею произведение "Леда и лебедь", копию утраченной картины да Винчи, сделанную одним из его учеников.

"Как могли итальянцы согласиться предоставить работы да Винчи, не попросив взамен что-либо не менее важное для показа в юбилейный год? Леонардо как-никак итальянец, он только умер во Франции! Почему бы им не одолжить нам "Мону Лизу?", - цитирует слова разгневанного замминистра итальянская пресса.

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