Из Сибири на Европейскую территорию придет снежный шторм

На этой неделе на севере Сибири образовался мощный циклон с низким давлением. Его отличительными чертами станут сильные ветры и снегопады, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Циклон распространит свое влияние почти на всю Сибирь, Урал, север и восток Европейской части страны. Также он затронет Центральный регион, в том числе Москву.

В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду. Такой ветер может наносить небольшие повреждения строениям и крышам зданий. Близким к штормовым значениям или превышающим их ветер может быть в Мурманской и Архангельской областях. Сегодня, 21 ноября, в Мурманской области снег, мокрый снег и сильная гололедица. В Архангельской - метели. На северо-востоке Коми с 21 по 23 ноября ветер до 23 метров в секунду.

На севере Приволжского округа снег ближайшие три дня. Стихия разгуляется к 23 ноября, когда ветер достигнет 15-20 метров в секунду.

На Ямале и в Ханты-Мансийском округе ветер до 17-22 метра в секунду со снегом и метелью. Снежная погода и на севере Красноярского края. Коснется влияние этого циклона Новосибирской, Томской, Кемеровской области. Там снег будет идти ближайшие три дня.

С 22 ноября влияние циклона будет чувствоваться на Урале: в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. Там пройдет снег, в горах он будет сильным. Ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

В столице ветер может усиливаться до 15 метров секунду, начиная с четверга. Но фон температуры сильно не изменится. Ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.