Из Сибири на Европейскую территорию придет снежный шторм

Новости

Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом" 03:19
Польша отказалась подписывать соглашение ООН по миграции 02:45
Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп 02:13
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 01:05
Прокуратура проверит безопасность полетов после ЧП в Шереметьево 00:49
Суд заблокировал указ Трампа об отказе в убежище нелегальным мигрантам 00:49
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево 00:10
СК начал проверку после гибели мужчины под самолетом 20.11.2018
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД 20.11.2018
На Кольцевой линии полностью восстановлено движение поездов 20.11.2018
Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин 20.11.2018
В Шереметьево мужчину сбил самолет 20.11.2018
Минпромторг: РФ расскажет ОЗХО о разработках газа А-231 на Западе 20.11.2018
ФНС контролирует через онлайн-кассы оборот в 2,5 трлн рублей в месяц 20.11.2018
Цена нефти упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля 20.11.2018
В программке к матчу Швеция - Россия поместили неправильное фото Черчесова 20.11.2018
Дзюба сыграет в матче со Швецией с первых минут 20.11.2018
Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев 20.11.2018
Фото: Индейка дала "брифинг" в Белом доме 20.11.2018
Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря 20.11.2018
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 20.11.2018
В московском метро произошел технический сбой 20.11.2018
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 20.11.2018
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20.11.2018
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
21.11.2018 03:15
Рубрика: Общество

Из Сибири на Европейскую территорию придет снежный шторм

Текст: Ирина Жандарова
На этой неделе на севере Сибири образовался мощный циклон с низким давлением. Его отличительными чертами станут сильные ветры и снегопады, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Циклон распространит свое влияние почти на всю Сибирь, Урал, север и восток Европейской части страны. Также он затронет Центральный регион, в том числе Москву.

В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду. Такой ветер может наносить небольшие повреждения строениям и крышам зданий. Близким к штормовым значениям или превышающим их ветер может быть в Мурманской и Архангельской областях. Сегодня, 21 ноября, в Мурманской области снег, мокрый снег и сильная гололедица. В Архангельской - метели. На северо-востоке Коми с 21 по 23 ноября ветер до 23 метров в секунду.

Фото: depositphotos.com
Гидрометцентр: Сугробы достигли 35 сантиметров

На севере Приволжского округа снег ближайшие три дня. Стихия разгуляется к 23 ноября, когда ветер достигнет 15-20 метров в секунду.

На Ямале и в Ханты-Мансийском округе ветер до 17-22 метра в секунду со снегом и метелью. Снежная погода и на севере Красноярского края. Коснется влияние этого циклона Новосибирской, Томской, Кемеровской области. Там снег будет идти ближайшие три дня.

С 22 ноября влияние циклона будет чувствоваться на Урале: в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. Там пройдет снег, в горах он будет сильным. Ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

В столице ветер может усиливаться до 15 метров секунду, начиная с четверга. Но фон температуры сильно не изменится. Ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Общество Ежедневник Погода
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
США ввели санкции против двух российских компаний
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов