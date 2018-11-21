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21.11.2018 23:04
Рубрика: Спорт

"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ

Текст: Данила Жиляев

В Континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самым результативным из них оказался поединок в Хельсинки, где местный "Йокерит" крупно победил "Авангард" - 7:4.

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В первом периоде была заброшена лишь одна шайба, ее автором за минуту до перерыва стал канадский защитник "джокеров" Алекс Грант. А вот во второй 20-минутке зрители на "Хартвалл Арене" увидели сразу пять голов. Сначала форвард гостей Виктор Стольберг сравнял счет, а после этого в ворота "Авангарда" влетело четыре шайбы подряд, которые записали в свой актив Стив Мозес, Виктор Лев, Сами Леписте и Йон Норман - его шайба в итоге оказалась победной.

Третий период начался с еще одного гола "Йокерита" - на исходе 42-й минуты Пекка Йормакка сделал счет 6:1. После этого омские "ястребы" встрепенулись, Денис Зернов и Илья Михеев сумели немного сократить отставание. Однако переломить ход игры гости уже не могли, а шайба форварда хозяев Джеффа Плэтта, которая, к тому же, была заброшена в меньшинстве, сняла все вопросы.

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Пилюлю "Авангарду" подсластил гол Евгения Медведева за восемь секунд до сирены - тоже, кстати, в меньшинстве. Но итоговым результатом стала уверенная победа "шутов". Таким образом, они продлили победную серию до четырех матчей.

Гораздо более впечатляет, впрочем, серия ЦСКА, которая сегодня выросла до 11 выигранных встреч кряду. Армейцы, не особенно напрягаясь, на своем льду победили ХК "Сочи" со счетом 2:0 - шайбы забросили Грегг Скотт и Антон Слепышев.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, голкипер "красно-синих" Илья Сорокин обновил клубный рекорд по самой продолжительной сухой серии: из 11 последних выигранных ЦСКА матчей Илья сохранил ворота в четырех подряд играх из тех, в которых участвовал - помимо "Сочи", это были победы над "Йокеритом" (5:0), "Торпедо" (3:0) и "Ак Барсом" (5:0). Сам Сорокин, впрочем, философски отнесся к этому: "Мне неинтересна статистика, я за ней не слежу", - сказал он.

Сегодня состоялось еще три матча. "Амур" принимал "Спартак", и зрители не увидели шайб не только в основное время, но и в овертайме. Лишь в серии буллитов хабаровчане в итоге вырвали победу - 1:0.

Минское "Динамо" неудачно слетало в Китай: в Шанхае местный "Куньлунь" нанес белорусской команде поражение со счетом 4:1. Наконец, динамовцы из Риги на своем льду уступили подмосковному "Витязю" - 1:2.

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