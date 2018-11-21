Как "карать" злостных курильщиков?

В Беларуси проходит процедуру согласования антитабачный декрет. Он еще больше ужесточает правила для курильщиков. В уже действующий список запретных для курения мест предлагается включить, в частности, детские площадки. Также под угрозой штрафа нельзя будет курить в салоне автомобиля, если там находятся дети до 14 лет. Спросим у наших российских читателей: как еще можно призвать к порядку любителей дымить где попало?

Айдар Абдрахманов, юрист, Уфа:

- Безусловно, запрет на курение вблизи детских учреждений, спортивных сооружений, на рабочих местах в организациях любых форм собственности необходим. Но приводить общество к мысли, что курение разрешено лишь в определенных местах, нужно постепенно. И только после закрепления такого постулата в головах курильщиков закреплять это в законодательстве.

Ольга Агеева, руководитель Челябинского областного центра медицинской профилактики:

- Я бы предложила ввести обязательное прохождение флюорографии и кабинета помощи отказа от курения для всех молодых отцов, собирающихся забрать из роддома своих новорожденных. А еще ввела бы ограничение на трудоустройство курящих в детские учреждения. Ведь прежде всего от вредных привычек следует оградить детей! И человек, собирающийся работать в школе, детском саду или оздоровительном лагере, должен это понимать. В Челябинской области в кабинеты помощи отказа от курения в этом году обратилось более 11 тысяч человек. А значит, мы на верном пути, и эту работу следует продолжать.

Тамара, офисный работник, Кемерово:

- Призывать к порядку и вводить правила можно какие угодно. Весь вопрос в том, кто будет следить за их соблюдением. Главное - разработать эффективную систему контроля. Думаю, если бы у работодателя была возможность наблюдать за теми же водителями общественного транспорта в течение смены в режиме онлайн, они бы не курили за рулем.

Ирина Чинцова, психолог:

- Штрафы как метод борьбы с курением в общественных местах сами по себе, на мой взгляд, довольно малоэффективны. Для этого кому-то нужно вызвать стража порядка, составить протокол, а люди не любят хлопоты с негарантированным эффектом. Да и полиция не особо охотно реагирует на подобные жалобы. Но вводя санкции за курение, например, на детской площадке, государство тем самым дает отчетливый сигнал: такое поведение социально неодобряемо, его не следует терпеть, его нужно и можно пресекать. Общественное мнение может свести к минимуму число любителей подымить у песочницы.