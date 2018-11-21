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Китайцы выпустили мощнейший смартфон за 13 тысяч рублей

21.11.2018,  
18:44
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Huawei на специальном мероприятии анонсировала новый смартфон своего суббренда - Honor 20 Lite. Новинка в базовой комплектации будет стоить 1399 юаней, или чуть больше 13 тысяч рублей.

Смартфон работает на базе весьма мощного процессора Kirin 710, который сочетает в себе высокую производительность и оптимизированное энергопотребление. Объем оперативной памяти составляет 4/6 Гб, постоянной - 64/128 Гб.

Основная камера содержит два модуля - основной 13-мегапиксельный и дополнительный 2-мегапиксельный, предназначенный для анализа глубины сцены. Фронтальная камера - одинарная 24-мегапиксельная, расположена в каплевидном вырезе в верхней части дисплея.

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Сам дисплей имеет диагональ 6,21 дюйма, разрешение 2280x1080 пикселей (FullHD+), закругленные углы и соотношение сторон 19:9. Аппарат работает под управлением оболочки EMUI на базе Android 9 Pie.

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