Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США. Атака осуществлена с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

Как отмечает агентство САНА, авиация коалиции атаковала форпост ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), но при этом нанесли удары по домам мирных сирийцев.

Вашингтон и его союзники с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против ДАИШ, причем, в САР американцы действуют без согласия официальных властей республики. Дамаск ранее призывал ООН прекратить незаконное пребывание войск США на сирийской территории.