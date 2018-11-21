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21 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества

Опубликован 21 ноября 2018 г.

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества

Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества информирует об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 2019 года.

Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Во всех развитых странах премии в области качества управления являются базовым инструментом роста конкурентоспособности экономики и повышения производительности труда.

Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами.

Комплекс работ по организации проведения конкурса осуществляет Секретариат Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества. Функции Секретариата Совета выполняет автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество).

Критерии присуждения премии и порядок проведения конкурса 2019 года устанавливаются в Руководстве для организаций - участников конкурса.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, могут ознакомиться с Руководством для организаций - участников конкурса 2019 года на интернет-портале Роскачества (http://roskachestvo.gov.ru/award/) или по телефону: (495) 777-43-12, внутр. 211, 235, 158.

Совет по присуждению премий

Правительства Российской Федерации

в области качества