Кто получит "сельскую" надбавку

1. Добрый день! Нас интересует 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, отдавших не менее 30 лет работы сельскому хозяйству. Эта надбавка будет всем сельским жителям или только тем, кто работал на сельскохозяйственных предприятиях - колхозах, совхозах и т.п.? Может ли рассчитывать на эту надбавку сельская интеллигенция - врачи, учителя, работники культуры, мы, библиотекари?
С уважением, работники библиотеки, с. Кыра
2. У меня вопрос о "сельской" надбавке. Сельским пенсионерам обещана 25-процентная надбавка к пенсии с 1 января 2019 года. Мой педагогический стаж в сельской школе 54 года. Имею 10 правительственных наград. Сейчас живу в городе с родными по состоянию здоровья. Скажите, пожалуйста, будет ли мне эта надбавка?
С уважением, Нина Васильевна, Омск
3. Я отработал в сельском хозяйстве 39 лет, с 1967 по 2006 годы. В 2011 году в связи с ухудшением здоровья дети перевезли ближе к себе, в поселок Иноземцево Ставропольского края. Имею ли я надежду на 25 процентную надбавку к пенсии? Какие документы нужно предоставить в Пенсионный фонд? Имею удостоверение "Ветеран труда РФ".
Телеков Б.Б., п. Иноземцево, Железноводск, Ставропольский край
4. Я проживаю в сельской местности. Работал электриком на свиноферме, коровнике, на току с 1966 года. Стаж 45 лет. Подскажите, пожалуйста, положена ли мне 25-процентная прибавка.
Делов Николай, Курская область
5. Здравствуйте, дорогая редакция!
Мы сельские пенсионеры, бывшие ветеринарные работники, обращаемся к вам за разъяснениями. Работали на фермах в совхозах и колхозах. Наше госучреждение "Станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных" также расположена в сельской местности. Мы, ветеринарные врачи, всецело связаны со скотом, принадлежащим колхозам и совхозам. Многие из нас проработали по 40 лет и имеют звание "Ветеран труда". Но когда мы обратились в местное отделение ПФР, нам ответили, что на специалистов ветстанций обещанная надбавка 25 процентов не распространяется. Просим разъяснений.
С уважением, Косенкова Н., Калужская область, Куйбышевский район
В ближайшее время будет утвержден список профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми сельским пенсионерам начиная с 2019 года устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии, сообщили "Российской газете" в Пенсионном Фонде РФ. Список включает в себя работу в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства и рыбоводства.
Наличие 30 лет стажа в данных областях и проживание на селе даст неработающему пенсионеру право на 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В денежном выражении прибавка к пенсии составит 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5334,2 рубля.
Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить со следующего года в беззаявительном порядке на основе имеющейся в выплатном деле информации. В то же время это не отменяет права пенсионера обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты.
Для сельских врачей, учителей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу - стаж по перечисленным профессиям, как и раньше, учитывается при досрочном назначении пенсии.