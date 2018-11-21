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Экономика
21.11.2018 19:16
Текст: Ирина Невинная

Кто получит "сельскую" надбавку

В "Пенсионный банк вопросов" пришло много запросов от сельских жителей. Сегодня публикуем предварительный ответ, так как точный перечень профессий будет утвержден правительством РФ несколько позже. Как только документ будет утвержден, мы дадим нашим читателям дополнительные разъяснения.

1. Добрый день! Нас интересует 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, отдавших не менее 30 лет работы сельскому хозяйству. Эта надбавка будет всем сельским жителям или только тем, кто работал на сельскохозяйственных предприятиях - колхозах, совхозах и т.п.? Может ли рассчитывать на эту надбавку сельская интеллигенция - врачи, учителя, работники культуры, мы, библиотекари?

С уважением, работники библиотеки, с. Кыра

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2. У меня вопрос о "сельской" надбавке. Сельским пенсионерам обещана 25-процентная надбавка к пенсии с 1 января 2019 года. Мой педагогический стаж в сельской школе 54 года. Имею 10 правительственных наград. Сейчас живу в городе с родными по состоянию здоровья. Скажите, пожалуйста, будет ли мне эта надбавка?

С уважением, Нина Васильевна, Омск

3. Я отработал в сельском хозяйстве 39 лет, с 1967 по 2006 годы. В 2011 году в связи с ухудшением здоровья дети перевезли ближе к себе, в поселок Иноземцево Ставропольского края. Имею ли я надежду на 25 процентную надбавку к пенсии? Какие документы нужно предоставить в Пенсионный фонд? Имею удостоверение "Ветеран труда РФ".

Телеков Б.Б., п. Иноземцево, Железноводск, Ставропольский край

4. Я проживаю в сельской местности. Работал электриком на свиноферме, коровнике, на току с 1966 года. Стаж 45 лет. Подскажите, пожалуйста, положена ли мне 25-процентная прибавка.

Делов Николай, Курская область

5. Здравствуйте, дорогая редакция!

Мы сельские пенсионеры, бывшие ветеринарные работники, обращаемся к вам за разъяснениями. Работали на фермах в совхозах и колхозах. Наше госучреждение "Станция по борьбе с болезнями  сельскохозяйственных животных" также расположена в сельской местности. Мы, ветеринарные врачи, всецело связаны со скотом, принадлежащим колхозам и совхозам. Многие из нас проработали по 40 лет и имеют звание "Ветеран труда". Но когда мы обратились в местное отделение ПФР, нам ответили, что на специалистов ветстанций обещанная надбавка 25 процентов не распространяется. Просим разъяснений.

С уважением, Косенкова Н., Калужская область, Куйбышевский район

Как выйти на пенсию досрочно при большом стаже работы

В ближайшее время будет утвержден список профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми сельским пенсионерам начиная с 2019 года устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии, сообщили "Российской газете" в Пенсионном Фонде РФ. Список включает в себя работу в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Наличие 30 лет стажа в данных областях и проживание на селе даст неработающему пенсионеру право на 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В денежном выражении прибавка к пенсии составит 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5334,2 рубля.

Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить со следующего года в беззаявительном порядке на основе имеющейся в выплатном деле информации. В то же время это не отменяет права пенсионера обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты.

Для сельских врачей, учителей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу - стаж по перечисленным профессиям, как и раньше, учитывается при досрочном назначении пенсии.

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