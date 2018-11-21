Лавров: Проверка РФ украинских судов в Азовском море правомерна

Проверка российскими пограничниками украинских судов в Азовском море правомерна и вписывается в соглашение между Москвой и Киевом от 2003 года. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова еврокомиссара Федерики Могерини, что ЕС может принять меры в связи со сложившейся там обстановкой.

"Я бы посоветовал, прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года. Из него будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые действуют и определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - отметил Лавров. По его словам, ЕС стоит обратить внимание на действия Киева, который в нарушение всех международно-правовых норм задерживает российские рыболовецкие суда только на том основании, что они заходили в порты Крыма. "Что-то я не слышал каких-либо обвинений или озабоченностей по этому поводу со стороны Брюсселя", - подчеркнул глава МИД.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о намерении ЕС предпринять конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море в ближайшие дни или недели.

Вопрос об использовании акватории Азовского моря обострился после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно "Норд", в ответ российские пограничники усилили досмотры украинских судов. Киев также начал переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.