Лавров: Россия и Беларусь будут противодействовать героизации нацизма

Москва и Минск продолжат усилия по противодействию героизации нацизма и русофобии. Об этом в Беларуси заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Большое значение придаем сбережению памяти о нашей общей истории, - сказал он, выступая на совместном заседании коллегии МИД РФ и Беларуси. - Поэтому нас не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войн. Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала".

Параллельно с этим, заметил Лавров, "набирает обороты русофобия". В ряде государств Европы она "возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии", указал министр. В таких условия наша общая задача состоит в том, чтобы продолжать "целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам", сказал глава МИД РФ.