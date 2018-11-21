Лидер КХЛ опять проиграл без основного голкипера

Пауза в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге, связанная с матчами сборных, хуже всего сказалась на лидере общей таблицы - "Автомобилисте" из Екатеринбурга. Уральский клуб после возобновления "регулярки" проиграл третий матч из четырех.

Чтобы понять "масштаб бедствия", стоит напомнить - до перерыва "Авто" выиграл 25 матчей и уступил всего однажды. Впрочем, тот спад, в который угодила команда Андрея Мартемьянова, объясняется отнюдь не недельным простоем. Дело в том, что травму получил основной голкипер уральцев Якуб Коварж. Последний матч он провел 4 ноября против "Сибири", и в нем "Автомобилист" выиграл 4:2. Без Коваржа уральцы могут похвастаться только победой над аутсайдером минским "Динамо" и ничьей в основное время со "Спартаком". При этом от "красно-белых" команда пропустила четыре шайбы, от СКА - пять. Вчера и это "достижение" уральцы превзошли. "Нефтехимик", приехавший в Екатеринбург с багажом из четырех поражений подряд, отгрузил в ворота Владимира Сохатского аж шесть шайб. И даже при том, что нижнекамцы выставили на матч против лидера вратаря-дебютанта Федора Коротаева, дело закончилось впечатляющей победой гостей - 6:2. У "Автомобилиста" выделялся только Найджел Доус, забросивший обе шайбы.

Таким образом, потерявший темп "Автомобилист" рискует совсем скоро распрощаться с первым местом в таблице. У уральцев 53 очка после 30 матчей, тогда как у их ближайших преследователей из московского ЦСКА - 50 баллов в 29 встречах.