Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ

Александр Лукашенко считает, что белорусско-российские отношения, которые складываются "очень хорошо", требуют, тем не менее, от обеих сторон окончательно решить вопрос о создании равных условий для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба президента РБ. Лукашенко напомнил, что вопрос о равных условиях труда в "общем Отечестве", каким он считает Союзное государство, обсуждался еще в конце прошлого столетия. "Если есть разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", - подчеркнул президент.

Глава РБ обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией - значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс. А так ситуация неплохая", - констатировал Лукашенко.

Он отметил высокий уровень взаимодействия в двусторонних отношениях на уровне министерств. Прежде всего, это касается министерств иностранных дел и обороны. "Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза", - уточнил глава государства.

В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели традиционное совместное заседание коллегий. "Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом", - отметил министр.

По его словам, на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы реализации договоренностей о создании равных прав. "Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности", - заявил Сергей Лавров.