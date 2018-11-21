"Матч ТВ" покажет жеребьевку квалификации Евро-2020

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020 состоится 2 декабря в Дублине. В прямом эфире ее покажет телеканал "Матч ТВ".

Как сообщает пресс-служба телеканала, церемонию прокомментируют Тимур Журавель и Денис Казанский, трансляция начнется в 14:00 по московскому времени. При этом за час до начала собственно жеребьевки на канале стартует специальный выпуск программы "Все на Матч!", где ведущий и гости эфира обсудят событие.

Чемпионат Европы-2020 станет первым в истории, который пройдет в разных странах - матчи турнира примут 12 городов, в их числе Санкт-Петербург. В связи с этим к жеребьевке "Матч ТВ" запустил проект под названием "Курс Евро" - в нем зрителей будут знакомить с городами Евро-2020. Проект стартует 23 ноября, а заключительный выпуск будет показан 1 декабря.

Ранее сегодня стал известен состав корзин на жеребьевку, он определился по итогам выступления команд в Лиге наций УЕФА. Сборная России попала во вторую корзину. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года, команды будут распределены в 10 групп по пять и 10 команд в каждой.