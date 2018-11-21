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21.11.2018 20:40
Рубрика: Власть

МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море

Текст: Александр Саможнев

Россия не занимается наращиванием военного присутствия в Азовском море, говорится в заявлении МИД РФ.

"Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста", - особо отмечается в сообщении.

По словам дипломатов, Москва решительно отвергает любые обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе.

"В этой связи Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны - члены Европейского союза", - подчеркивается в заявлении.

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При этом отмечается, что все проводимые Москвой мероприятия в акватории Азовского моря и в Керченском проливе соответствуют международному праву и направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России. С момента воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, указывает МИД РФ.

"Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия", - говорится в документе.​​​.

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