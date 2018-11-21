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21.11.2018 12:00
Рубрика: Власть

МИД: США не изменят политику России санкциями

Текст: Александр Саможнев
Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить Россию изменить самостоятельную линию на мировой арене. Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о "всемогуществе" США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно, говорится в комментарии МИД РФ.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дипломаты отмечают, что в Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против РФ. Их недавнее расширение стало одиннадцатым за последние три с половиной месяца, и все больше превращается в рутину. При этом основные причины введения ограничительных мер кроются во внутриполитическом раздоре в США. Каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже.

СМИ: "Надменное высокомерие" толкает США к гибели

Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла, уверены в МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США
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