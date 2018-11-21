Минфин: НДС в России - один из самых собираемых налогов

Налог на добавленную стоимость - один из самых собираемых в России. Об этом на коллегии Федеральной налоговой службы заявил замминистра финансов Илья Трунин.

"Устойчивый рост сборов НДС, конечно, впечатляет. Было время, когда многие сомневались, что мы когда-нибудь научимся его собирать. Сейчас НДС - один из самых собираемых налогов, и отказываться от него уже никто не собирается", - сказал Трунин. За 10 месяцев 2018 года сборы по НДС составили 3 триллиона рублей. Это на 14,1 процента или на 368 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом с января по октябрь 2018 года сборы ФНС в консолидированный бюджет России достигли 17,6 триллиона рублей. Это на 23 процента или на 3,3 триллиона рублей больше аналогичного периода 2017 года.

В федеральный бюджет за это время удалось перечислить 9,8 триллиона рублей. Это на 30 процентов или 2,3 триллиона рублей больше, чем за 10 месяцев 2017 года.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,1 триллиона рублей - на 11,6 процента или 530 миллиардов рублей больше, чем в январе-октябре прошлого года. Более половины прироста поступлений - 1,6 триллиона рублей - обеспечили ненефтегазовые доходы. "За вычетом внешних факторов такая динамика сложилась благодаря экономике и изменениям законодательства. На долю налогового администрирования пришёлся 21 процент или 345 миллиардов рублей", - уточнил Михаил Мишустин на коллегии ФНС.