Минпросвещения не откажется от ЕГЭ

В министерстве просвещения не поддержали идею отказа от ЕГЭ и замены госэкзаменов на блокчейн-систему. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

- Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ - это оценка знаний всех учащихся по единым, прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы вне зависимости от места проживания и на равных условиях, - сообщает пресс-служба. - Министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив работу над ее совершенствованием.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на сегодняшней день еще не получили предложений о замене ЕГЭ блокчейн-системой поиска талантов. Также там отметили, что поиск талантов и развития профориентации школьников и так является одним из приоритетных направлений работы.

- Министерство разделяет позицию о необходимости повышения профориентационной подготовки школьников и уже запустило проект ранней профориентации "Билет в будущее", нацеленный на учеников 6-11 классов, - сообщили в пресс-службе.

Этот проект состоит из трех основных блоков. Первый - "Самоопределение". На федеральной электронной платформе - сайте - профориентационное тестирование сможет пройти любой школьник, формируя свое цифровое портфолио.

Второй блок - "Профпроба". В каждом регионе предполагается проводить масштабные фестивали профессии. Первые из них уже прошли в Великом Новгороде, Томске и Нижнем Новгороде. Цель - показать ребенку весь спектр открытых возможностей. Также предполагается организовывать массовые профтуры на передовых технологических площадках. Каждый школьник-участник фестиваля профессий получает паспорт участника - "Билет в будущее", содержащий его уникальный идентификатор-штрих-код.

И третий блок: у ребенка должен появиться личный "навигатор", педагог-наставник, который поможет изучить будущую профессию более подробно.

Кстати



Ранее министр просвещения Ольга Васильева призвала и учителей, учеников и родителей перестать пугать и пугаться ЕГЭ. Благодаря экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы. В Москве соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 30 к 70.



- Мы давно уже отошли от ответов только "да" и "нет", крестиков и галочек, на большинство вопросов нужны развернутые ответы, - подчеркнула она.