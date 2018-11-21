Минск выступает за диалог между интеграционными объединениями

Официальный Минск стремится к "кооперации интеграций, что близко продвигаемой в Европе идее совместимости, и выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями". Об этом заявил Владимир Макей на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России в белорусской столице, передает БЕЛТА.

По мнению министра, например, есть перспективы у взаимодействия ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Этот вопрос также будет обсужден на заседании коллегий двух министерств. "Интерес к данной теме идет, что называется, от земли, от конкретных субъектов хозяйствования, и мы должны такой интерес поддерживать", - подчеркнул он.

В июне 2019 года в индустриальном парке "Великий камень", уточнил министр, состоится мероприятие высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Есть подвижки в диалоге и с другим крупным объединением - Шанхайской организацией сотрудничества, в которой последовательно укрепляется экономическое измерение. "Состоявшееся в прошлом месяце в Душанбе заседание Совета глав правительств стран - членов и наблюдателей ШОС продемонстрировало стремление сторон к укреплению взаимодействия в этой организации. Перспективные направления сотрудничества, на которых Беларусь предлагает сконцентрироваться, - информационная, продовольственная и ядерная безопасность, развитие информационных технологий", - отметил Владимир Макей.

Сопоставимый уровень интеграции в ЕАЭС и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) позволяет серьезно подойти к обсуждению идеи сопряжения и с этим объединением, считает министр. Белорусская сторона рассчитывает, что подписанный недавно в Сингапуре меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН придаст новый импульс этой работе. Макей предложил обсудить вопрос и "о совместном вынесении на рассмотрение в ходе одного из ближайших мероприятий ЕАЭС решения, которое нацеливало бы ЕЭК на установление более тесных информационных обменов с коллегами в секретариатах инициативы "Один пояс и один путь", ШОС, АСЕАН.

Практическим результатом таких обменов могла бы стать "подготовка специального аналитического доклада на тему сопряжения интеграционных процессов в Большой Евразии с выявлением перспективных областей сотрудничества", - считает он. В Беларуси выступают за то, чтобы такое сопряжение в первую очередь носило прикладной характер: развитие инфраструктурных связей между странами в сферах транспорта и энергетики, создание взаимодополняющих механизмов сотрудничества между различными интеграционными процессами, формирование беспрепятственной среды для торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В контексте шагов по укреплению взаимодействия ЕАЭС с паназиатскими интеграционными объединениями мы также обсудим идею создания Большого евразийского континентального партнерства и, оперируя географическим ориентирами, перспективу общего экономического пространства от Лиссабона, через Минск и Владивосток, до Джакарты", - добавил Владимир Макей.