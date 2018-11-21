Минтранс поддержал передачу аэропорта Шереметьево в частные руки

Министерство транспорта положительно оценивает предложенный инвесторами проект передачи московского аэропорта Шереметьево в концессию.

Развитие этой воздушной гавани за счет инвестиций может прибавить в цене билета не более 20 рублей, показывают расчеты по инвестиционной составляющей в сборе за "взлет-посадку", которые должны дать возможность концессионеру реализовывать свои проекты.

Об этом сказал глава минтранса Евгений Дитрих в ходе выставки "Транспорт России" в Москве.

Ранее говорилось, что сбор для перевозчиков за "взлет-посадку" с авиакомпаний увеличится в два раза, - это не так. "В рамках представленного концессионером инвестиционного плана мы посмотрим, действительно ли необходима сразу реализация всех проектов, которые предлагает концессионер, или они могут быть растянуты во времени с учетом перспектив пассажиропотока", - отметил Евгений Дитрих.

Если инвестор вкладывает сегодня 10 миллиардов рублей в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а за счет инвестиционной составляющей в сборе за "взлет-посадку" получает эти средства обратно в течение 30 лет, то при том пассажиропотоке, который сейчас есть в Шереметьево, доплата пассажира за билет не превысит 20 рублей.