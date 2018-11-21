За январь-октябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 17,6 триллиона рублей. Это на 23 процента, или на 3,3 триллиона рублей, больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства. "Сегодня налоговая служба обеспечивает около 76 процентов всех государственных доходов", - уточнил он.

В федеральный бюджет за 10 месяцев удалось перечислить 9,8 триллиона рублей. Это на 30 процентов, или 2,3 триллиона рублей, больше, чем за такой же срок годом ранее. Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,1 триллиона рублей - на 11,6 процента, или на 530 миллиардов рублей, больше, чем в январе - октябре прошлого года.

Более половины прироста поступлений - 1,6 триллиона рублей - обеспечили ненефтегазовые доходы. Сборы по налогу на прибыль достигли 3,5 триллиона рублей плюс 23 процента, или 661 миллиард рублей, к аналогичному периоду 2017 года. Поступления по НДФЛ были на уровне 2,8 триллиона рублей - на 12,5 процента, или 317 миллиардов рублей, больше, чем годом ранее. По НДС - 3 триллиона рублей - рост на 14,1 процента, или на 368 миллиардов рублей.

"Было время, когда многие сомневались, что мы вообще когда-либо научимся собирать НДС, - заметил, выступая на коллегии, заместитель министра финансов Илья Трунин. - Сейчас в России это один из наиболее собираемых налогов. Устойчивая положительная динамика по нему действительно впечатляет".

За вычетом внешних факторов, сформировавших прирост поступлений ненефтегазовых налогов, - это экономика и изменения законодательства, на долю налогового администрирования пришелся 21 процент, или 345 миллиардов рублей, сообщил Михаил Мишустин.

Выездных проверок ФНС за последние 10 лет стало меньше в разы. Сейчас налоговая проверяет всего двух налогоплательщиков из тысячи. Среди представителей малого бизнеса - одного из четырех тысяч.

Эти успехи Михаил Мишустин объяснил внедрением специальных программных комплексов, которые позволяют дистанционно определять зоны риска, проводить качественный предпроверочный анализ и выходить с проверкой только в крайних случаях. Один из таких инструментов - АСК НДС-2 - система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах всей страны, это 15 миллиардов операций в год. В результате налоговый разрыв по НДС был сокращен до 1 процента с 8 процентов на начало 2016 года.

С момента запуска системы "облачных" ЗАГСов в единый электронный государственный реестр успели внести свыше 750 тысяч записей

Мишустин обратил внимание на эффективность взаимодействия налоговых, правоохранительных и следственных органов, отметив, что без этого высокие результаты контрольной работы были бы невозможны. "За девять месяцев 2018 года с органами внутренних дел мы провели около 3,4 тысячи совместных проверок. Эффективность одной проверки составила 37 миллионов рублей и выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел по материалам ФНС удалось возместить 15,3 миллиарда рублей", - озвучил результаты глава налоговой службы.

Заметный эффект дала интеграция информационных систем федеральной налоговой и федеральной таможенной служб. За девять месяцев 2018 года было проведено 127 проверок, по результатам которых доначислено 4,6 миллиарда рублей. Михаил Мишустин при этом напомнил, что основной акцент в своей работе ФНС делает не на "добор" налогов проверками, а на побуждение налогоплательщиков добровольно и в полном объеме исполнять свои обязательства. Такой подход себя оправдывает. "За девять месяцев без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило 56 миллиардов рублей. Рост почти на 27 процентов", - уточнил Михаил Мишустин.

В этом году ФНС завершила работу над созданием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. С момента запуска системы (1 октября) в нее успели внести уже свыше 750 тысяч записей. "К Единому государственному реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилий. До конца 2021 года планируется оцифровать и занести в реестр сведения о записях, сделанных ранее, - начиная с 1926 года", - уточнил Мишустин.

Создание централизованной информационной системы позволило объединить свыше 4 тысяч разрозненных региональных баз данных органов ЗАГС, упростить и унифицировать работу специалистов по всей стране. Теперь они передают сведения в онлайн-режиме в едином "облаке" по единым правилам. Это избавляет от необходимости пересылать документы в бумажном виде - раньше это приходилось делать для получения информации, которая хранится в другом регионе.

"В целом проект крайне важный. Он позволяет обеспечить экстерриториальность обслуживания граждан, ускорить оказание услуг, а также повысить достоверность сведений, на основе которых планируются социальные расходы государства", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Налоговики сегодня обеспечивают 76 процентов государственных доходов. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В 2019 году ФНС запустит пилотный проект, связанный со специальным налоговым режимом для самозанятых - граждан, которые не имеют работодателей и работников и чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Платить налоги быстро и без всякой отчетности по ставке в 4 процента (для тех, кто работает с физлицами) и в 6 процентов (для тех, кто оказывает услугу компаниям или ИП) смогут жители четырех регионов: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана.

Все взаимодействие с налоговиками будет осуществляться удаленно - для этого было разработано специальное бесплатное мобильное приложение "Мой налог". Регистрация в нем будет занимать не больше трех-четырех минут, подсчитали в ФНС.

"Мы проводили исследование, чтобы понять, почему граждане, которые подпадают под определение самозанятых, не хотят декларировать свои доходы, - рассказал Михаил Мишустин. - Выяснилось, что основная причина - отсутствие желания вообще куда-либо ходить и где-либо регистрироваться. Вторым популярным ответом было то, что граждане не хотят заполнять декларации и работать с финансовой, в том числе налоговой, отчетностью. Третья причина - обременения, связанные с необходимостью платить страховые взносы в конце года. И, наконец, высокая налоговая ставка. Разрабатывая новый налоговый режим, мы постарались снять все эти вопросы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не какая-то новая дополнительная фискальная нагрузка, а простой и удобный способ легализоваться. Надеюсь, граждане его оценят".

Важно, что никаких штрафов для самозанятых в первый год проведения эксперимента не будет. Инициативу ФНС, связанную с годичным "мораторием" на санкции, накануне поддержал президент Владимир Путин - вопрос обсуждался во время рабочей встречи главы государства с Михаилом Мишустиным.

Кстати

Федеральная налоговая служба подготовила законопроект, предполагающий отмену деклараций по транспортному и земельному налогам для юридических лиц.

По словам Михаила Мишустина, законопроект уже обсуждался с первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым, и ФНС намерена внести его в Госдуму.