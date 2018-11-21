В федеральный бюджет за 10 месяцев удалось перечислить 9,8 триллиона рублей. Это на 30 процентов, или 2,3 триллиона рублей, больше, чем за такой же срок годом ранее. Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,1 триллиона рублей - на 11,6 процента, или на 530 миллиардов рублей, больше, чем в январе - октябре прошлого года.
Более половины прироста поступлений - 1,6 триллиона рублей - обеспечили ненефтегазовые доходы. Сборы по налогу на прибыль достигли 3,5 триллиона рублей плюс 23 процента, или 661 миллиард рублей, к аналогичному периоду 2017 года. Поступления по НДФЛ были на уровне 2,8 триллиона рублей - на 12,5 процента, или 317 миллиардов рублей, больше, чем годом ранее. По НДС - 3 триллиона рублей - рост на 14,1 процента, или на 368 миллиардов рублей.
"Было время, когда многие сомневались, что мы вообще когда-либо научимся собирать НДС, - заметил, выступая на коллегии, заместитель министра финансов Илья Трунин. - Сейчас в России это один из наиболее собираемых налогов. Устойчивая положительная динамика по нему действительно впечатляет".
За вычетом внешних факторов, сформировавших прирост поступлений ненефтегазовых налогов, - это экономика и изменения законодательства, на долю налогового администрирования пришелся 21 процент, или 345 миллиардов рублей, сообщил Михаил Мишустин.
Выездных проверок ФНС за последние 10 лет стало меньше в разы. Сейчас налоговая проверяет всего двух налогоплательщиков из тысячи. Среди представителей малого бизнеса - одного из четырех тысяч.
Эти успехи Михаил Мишустин объяснил внедрением специальных программных комплексов, которые позволяют дистанционно определять зоны риска, проводить качественный предпроверочный анализ и выходить с проверкой только в крайних случаях. Один из таких инструментов - АСК НДС-2 - система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах всей страны, это 15 миллиардов операций в год. В результате налоговый разрыв по НДС был сокращен до 1 процента с 8 процентов на начало 2016 года.
Мишустин обратил внимание на эффективность взаимодействия налоговых, правоохранительных и следственных органов, отметив, что без этого высокие результаты контрольной работы были бы невозможны. "За девять месяцев 2018 года с органами внутренних дел мы провели около 3,4 тысячи совместных проверок. Эффективность одной проверки составила 37 миллионов рублей и выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел по материалам ФНС удалось возместить 15,3 миллиарда рублей", - озвучил результаты глава налоговой службы.
Заметный эффект дала интеграция информационных систем федеральной налоговой и федеральной таможенной служб. За девять месяцев 2018 года было проведено 127 проверок, по результатам которых доначислено 4,6 миллиарда рублей. Михаил Мишустин при этом напомнил, что основной акцент в своей работе ФНС делает не на "добор" налогов проверками, а на побуждение налогоплательщиков добровольно и в полном объеме исполнять свои обязательства. Такой подход себя оправдывает. "За девять месяцев без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило 56 миллиардов рублей. Рост почти на 27 процентов", - уточнил Михаил Мишустин.
В этом году ФНС завершила работу над созданием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. С момента запуска системы (1 октября) в нее успели внести уже свыше 750 тысяч записей. "К Единому государственному реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилий. До конца 2021 года планируется оцифровать и занести в реестр сведения о записях, сделанных ранее, - начиная с 1926 года", - уточнил Мишустин.
Создание централизованной информационной системы позволило объединить свыше 4 тысяч разрозненных региональных баз данных органов ЗАГС, упростить и унифицировать работу специалистов по всей стране. Теперь они передают сведения в онлайн-режиме в едином "облаке" по единым правилам. Это избавляет от необходимости пересылать документы в бумажном виде - раньше это приходилось делать для получения информации, которая хранится в другом регионе.
"В целом проект крайне важный. Он позволяет обеспечить экстерриториальность обслуживания граждан, ускорить оказание услуг, а также повысить достоверность сведений, на основе которых планируются социальные расходы государства", - подчеркнул Михаил Мишустин.
В 2019 году ФНС запустит пилотный проект, связанный со специальным налоговым режимом для самозанятых - граждан, которые не имеют работодателей и работников и чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Платить налоги быстро и без всякой отчетности по ставке в 4 процента (для тех, кто работает с физлицами) и в 6 процентов (для тех, кто оказывает услугу компаниям или ИП) смогут жители четырех регионов: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана.
Все взаимодействие с налоговиками будет осуществляться удаленно - для этого было разработано специальное бесплатное мобильное приложение "Мой налог". Регистрация в нем будет занимать не больше трех-четырех минут, подсчитали в ФНС.
"Мы проводили исследование, чтобы понять, почему граждане, которые подпадают под определение самозанятых, не хотят декларировать свои доходы, - рассказал Михаил Мишустин. - Выяснилось, что основная причина - отсутствие желания вообще куда-либо ходить и где-либо регистрироваться. Вторым популярным ответом было то, что граждане не хотят заполнять декларации и работать с финансовой, в том числе налоговой, отчетностью. Третья причина - обременения, связанные с необходимостью платить страховые взносы в конце года. И, наконец, высокая налоговая ставка. Разрабатывая новый налоговый режим, мы постарались снять все эти вопросы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не какая-то новая дополнительная фискальная нагрузка, а простой и удобный способ легализоваться. Надеюсь, граждане его оценят".
Важно, что никаких штрафов для самозанятых в первый год проведения эксперимента не будет. Инициативу ФНС, связанную с годичным "мораторием" на санкции, накануне поддержал президент Владимир Путин - вопрос обсуждался во время рабочей встречи главы государства с Михаилом Мишустиным.
Федеральная налоговая служба подготовила законопроект, предполагающий отмену деклараций по транспортному и земельному налогам для юридических лиц.
По словам Михаила Мишустина, законопроект уже обсуждался с первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым, и ФНС намерена внести его в Госдуму.