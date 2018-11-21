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21.11.2018 / 15:54
Коллекция
Moncler и Poldo Dog Couture выпустили новую зимнюю коллекцию для собак
Фото: Moncler
Фото: Moncler

Если кто-то еще задается вопросом, нужна ли собакам специальная зимняя одежда, многие представители модной индустрии с этим давно определились. Итальянский бренд Moncler совместно с брендом Poldo Dog Couture, специализирующимся на одежде для четвероногих, уже не первый сезон представляют совместные коллекции. С яркими пуховиками для братьев меньших они дебютировали еще в прошлом году: многие модели и сейчас доступны на сайте по цене от 26 000 рублей. И вот накануне зимы вышла новая коллекция: с теплыми пуховыми жилетками и куртками с капюшонами.

Фото: Moncler

От Moncler коллекция унаследовала фирменный лакированный нейлон и актуальные цвета: бледно-розовый, оттенок фукции и классическое сочетание красного, синего и белого. От Poldo Dog Couture - хитрую конструкцию, позволяющую быстро и без проблем облачить питомца для выхода на улицу, а также продуманный размерный ряд, благодаря которому можно подобрать гардероб как для миниатюрного пуделя или упитанного бульдога, так, скажем, и для овчарки. Коллекция уже доступна на официальном сайте Moncler и в ряде магазинах бренда.

 

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