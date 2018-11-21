В Дубае на 87-й сессии Генассамблеи Интерпола разрешилась интрига с избранием президента международной полицейской организации. Точнее, в интригу эта рутинная процедура превратилась после того, как США публично выступили против кандидатуры россиянина - вице-президента Интерпола генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

По итогам голосования, в третьем туре Прокопчука поддержали 37,7 процента делегатов, а победителем стал представитель Республики Корея Ким Чон Ян (62,3 процента). Он временно исполнял обязанности президента Интерпола с октября этого года, когда в отставку досрочно подал его предшественник, китаец Мэн Хунвэй, неожиданно арестованный на родине по обвинению в коррупции. Даже западные СМИ признавали: у россиянина с его опытом есть все шансы занять вакантную должность.

С 2011 года Александр Прокопчук возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а с 2016-го - занимает должность вице-президента Интерпола по Европе. Как писала "РГ", впервые наш соотечественник занял столь высокий пост в организации с момента вступления в нее России. Тогда он получил рекордную поддержку от коллег: в пользу кандидатуры Александра Прокопчука высказались 127 делегатов, всего 10 были против и 8 воздержались. Известно, что 57-летний специалист по борьбе с транснациональной преступностью легко находит общий язык с зарубежными партнерами, причем буквально: он владеет английским, немецким, французским, итальянским и польским языками. Эксперты "РГ" отмечали несомненное преимущество кандидата от РФ перед конкурентом из Кореи: с 2015 года Ким Чон Ян не служит в полиции, и до недавних пор вообще не входил в руководящий состав Интерпола.

Буквально за пару дней до выборов The Times прямо называла Александра Прокопчука "несомненным фаворитом" гонки. Источники газеты в британских силовых ведомствах даже признавали, что "нет смысла останавливать россиянина" на этом пути. Тем не менее группа американских сенаторов выпустила совместное заявление, в котором обратилась к членам Генассамблеи Интерпола и администрации Дональда Трампа с требованием не допустить "избрания русского" новым президентом организации. Эксперты сразу отметили курьезность самой постановки вопроса. Тем более что должность президента Интерпола хотя и самая престижная и статусная, в большей степени имеет символический характер, а практическими вещами, такими как организация работы международной полиции, включение и исключение разыскиваемых лиц из ее списков, занимается генеральный секретарь.

Однако скандал уже начал набирать обороты. К демаршу Соединенных Штатов присоединились Литва и Украина. Эти два государства пригрозили выходом из организации в случае избрания представителя РФ. Притом что прежде ни одна из 192 стран-участниц Интерпола не прибегала к фактическому шантажу других коллег в рамках вполне бюрократической стандартной процедуры. В Кремле расценили это как прямое политическое давление. "Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем никакой "революции" не произошло: в российском МВД подтвердили, что Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы. "Его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации", - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

Эксперты обращают внимание и на другие попытки США политизировать международные организации. "Интерпол - яркий пример стремления взять их под контроль, но не единичный, - отметил в беседе с "РГ" военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. - Мы видим, как накануне проходило голосование в Организации по запрещению химоружия, когда страны западного блока решили наделить технический секретариат несвойственными ему функциями определения виновных в предполагаемых химатаках. При этом используются самые разные методы вплоть до шантажа и подкупа".