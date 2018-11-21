Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:30

Интерпол стал жертвой шантажа

Москва обвинила США в неприкрытом давлении на Международную уголовную полицию
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
В Дубае на 87-й сессии Генассамблеи Интерпола разрешилась интрига с избранием президента международной полицейской организации. Точнее, в интригу эта рутинная процедура превратилась после того, как США публично выступили против кандидатуры россиянина - вице-президента Интерпола генерал-майора МВД Александра Прокопчука.
Президентом Интерпола избрали представителя Республики Корея Ким Чон Яна. Фото: EPA Президентом Интерпола избрали представителя Республики Корея Ким Чон Яна. Фото: EPA
Президентом Интерпола избрали представителя Республики Корея Ким Чон Яна. Фото: EPA

По итогам голосования, в третьем туре Прокопчука поддержали 37,7 процента делегатов, а победителем стал представитель Республики Корея Ким Чон Ян (62,3 процента). Он временно исполнял обязанности президента Интерпола с октября этого года, когда в отставку досрочно подал его предшественник, китаец Мэн Хунвэй, неожиданно арестованный на родине по обвинению в коррупции. Даже западные СМИ признавали: у россиянина с его опытом есть все шансы занять вакантную должность.
В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола

С 2011 года Александр Прокопчук возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а с 2016-го - занимает должность вице-президента Интерпола по Европе. Как писала "РГ", впервые наш соотечественник занял столь высокий пост в организации с момента вступления в нее России. Тогда он получил рекордную поддержку от коллег: в пользу кандидатуры Александра Прокопчука высказались 127 делегатов, всего 10 были против и 8 воздержались. Известно, что 57-летний специалист по борьбе с транснациональной преступностью легко находит общий язык с зарубежными партнерами, причем буквально: он владеет английским, немецким, французским, итальянским и польским языками. Эксперты "РГ" отмечали несомненное преимущество кандидата от РФ перед конкурентом из Кореи: с 2015 года Ким Чон Ян не служит в полиции, и до недавних пор вообще не входил в руководящий состав Интерпола.

Буквально за пару дней до выборов The Times прямо называла Александра Прокопчука "несомненным фаворитом" гонки. Источники газеты в британских силовых ведомствах даже признавали, что "нет смысла останавливать россиянина" на этом пути. Тем не менее группа американских сенаторов выпустила совместное заявление, в котором обратилась к членам Генассамблеи Интерпола и администрации Дональда Трампа с требованием не допустить "избрания русского" новым президентом организации. Эксперты сразу отметили курьезность самой постановки вопроса. Тем более что должность президента Интерпола хотя и самая престижная и статусная, в большей степени имеет символический характер, а практическими вещами, такими как организация работы международной полиции, включение и исключение разыскиваемых лиц из ее списков, занимается генеральный секретарь.

Фото: depositphotos.com
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола

Однако скандал уже начал набирать обороты. К демаршу Соединенных Штатов присоединились Литва и Украина. Эти два государства пригрозили выходом из организации в случае избрания представителя РФ. Притом что прежде ни одна из 192 стран-участниц Интерпола не прибегала к фактическому шантажу других коллег в рамках вполне бюрократической стандартной процедуры. В Кремле расценили это как прямое политическое давление. "Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем никакой "революции" не произошло: в российском МВД подтвердили, что Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы. "Его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации", - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

Эксперты обращают внимание и на другие попытки США политизировать международные организации. "Интерпол - яркий пример стремления взять их под контроль, но не единичный, - отметил в беседе с "РГ" военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. - Мы видим, как накануне проходило голосование в Организации по запрещению химоружия, когда страны западного блока решили наделить технический секретариат несвойственными ему функциями определения виновных в предполагаемых химатаках. При этом используются самые разные методы вплоть до шантажа и подкупа".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево